Birthdays & anniversaries

Frank Wargo (76), Charlie and Anne Chapin (anniversary).

SATURDAY, FEB. 2

Mary Ann Carson, George Buckbee (80), Debbie Kayser, Kevin Shields, Carla L. Owens, Shari Gleissner, Robert Hottes, Darren Dutcher, Lawrence Simasek (in memory), Marty Altschuler (in memory), Dick Krosky (in memory), Bill and Catherine Bachrach (50th anniversary).

SUNDAY, FEB. 3

Damien Edel (17), Steve Lewis (57), Hallie Janaula Durr (12), Lowell Hendrix, Carl G. Titus (in memory).

MONDAY, FEB. 4

Chris Webster, Larry LeSage (72), John Roller (54), Mary Fox (in memory).

TUESDAY, FEB. 5

McKayla Ford, Art Cummings (72), Brenda Grover (62), Sandy Petersen (62), Al Arnell (64).

WEDNESDAY, FEB. 6

Linda Peart, Ray Ferris (64), Kevin Johnson (50), Owen Haldin (14), Emmie Tesoriero (17).

THURSDAY, FEB. 7

Wendy Beebe, Mary Prause, Julie Therrien Adams (40), Albert Miller (in memory).

FRIDAY, FEB. 8

Lynda Wellman, Zachary Cyr (19), Hy Ruwet (74), Sarah Pomerantz (32), Hy Ruwet, Debbie Thurlow, Charles and Thelma Aldrich (anniversary).