LA HABANA (AP) — El dramaturgo Yunior García Aguilera, la cabeza visible de unas convocatorias a polémicas y sucesivas marchas opositoras desautorizadas por el gobierno de Cuba, está convencido de que el activismo surgido en estos meses en demanda de una ampliación de los derechos políticos y un diálogo nacional cambiará para siempre a la isla.

“Las cosas no son iguales que hace un año, algo se ha movido. Las conciencias de la gente han sufrido cambios, hacia lo interno, la máscara que había usado el régimen y que la población de alguna manera usaba, se ha desmoronado”, dijo el viernes García a The Associated Press.