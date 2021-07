TEGUCIGALPA (AP) — La policía de Honduras detuvo a cinco sospechosos y sigue la pista de otras personas que tomaron la justicia por sus manos y lincharon a un hombre de nacionalidad italiana en el sureño departamento de Choluteca.

El vocero de la Secretaría de Seguridad, inspector Edgardo Barahona, declaró el viernes a The Associated Press que no se descarta que en las próximas horas haya más capturas.