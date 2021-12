Argentina negocia con FMI; CFK recela acuerdo

BUENOS AIRES (AP) — Mientras enviados argentinos negocian a contrarreloj un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner volvió a dejar expuestas sus diferencias con el organismo de crédito.

“Permítame compañero presidente ser un poco desconfiada: el FMI ha venido condicionando a la democracia Argentina, no es de ahora”, expresó Fernández de Kirchner, quien gobernó el país entre 2007 y 2015, desde el mismo escenario que compartió el viernes con el presidente Alberto Fernández con motivo de la conmemoración de los 38 años del retorno de la democracia en Argentina.

Esta nación negocia un acuerdo con el FMI para reestructurar una deuda de 45.000 millones de dólares contraída en 2018 por el entonces presidente conservador Mauricio Macri. Su sucesor entiende que un arreglo es clave para dar señales a los mercados y equilibrar las variables económicas.

Sin embargo, la vicepresidenta ha manifestado públicamente que no apoyará un acuerdo que contemple ajuste del gasto público, una condición que atenta contra el programa de políticas populistas que impulsa la dirigente.

“Al que no le soltaron la mano fue al que vino antes que nosotros (en referencia a Macri), a ese se la pusieron toda la tarasca (dinero) para ganar las elecciones", sostuvo Fernández de Kirchner. “Tampoco les dieron resultado, no pudieron torcer la voluntad del pueblo. ¿Por qué, entonces, no se dan cuenta que los programas de hambre, las políticas de ajuste pueden ser impuestas un tiempo pero que al final siempre colapsan? ”.

Este mismo viernes el FMI emitió un comunicado en el cual manifestó que “hubo avances en el trabajo técnico" entre las partes de la negociación. “Si bien serán necesarias más discusiones, el equipo del FMI y las autoridades argentinas siguen plenamente comprometidos con su trabajo conjunto sobre un marco y políticas para un programa respaldado por el FMI”.

La vicepresidenta propuso que el organismo “nos ayude a recuperar los miles y miles de millones de dólares que se fugaron" al exterior. “Presidente, comprométase a que cada dólar que se fugaron se lo vamos a pagar al Fondo. Que sea un principio de la negociación”.

A su turno, el presidente Fernández manifestó “tranquila Cristina, no vamos a negociar nada que signifique poner en riesgo el crecimiento y el desarrollo social de la Argentina”.

“Nosotros vamos a cumplir con las obligaciones que asumieron otros, pero el día que las tomemos como propia no va a ser a costa de la educación y la salud publica, de los salarios... la Argentina del ajuste es historia, no hay más posibilidades que eso ocurra”, concluyó el mandatario.