NUEVA YORK (AP) — Una exasesora del gobernador del estado de Nueva York y que ahora se ha postulado como presidenta del distrito de Manhattan lo acusó de acoso sexual en una serie de tuits el domingo, afirmando que él hizo comentarios inapropiados sobre su apariencia.

Lindsey Boylan tuiteó que el gobernador Andrew Cuomo, demócrata, “me acosó sexualmente durante años y muchas personas fueron testigo de ello”.

Boylan, de 36 años, trabajó para la administración Cuomo de marzo del 2015 a octubrfe del 2018, primero como vicepresidenta ejecutiva de Empire State Development, y luego como asesora en temas de desarrollo económico.

“Nunca sabía qué me esperaba: comentarios sobre mi trabajo (que era excelente) o sobre mi apariencia. ¿Acaso las dos cosas al mismo tiempo? Así fueron las cosas durante años”, escribió Boylan.

No dio detalles de los hechos denunciados, y no contestó de inmediato mensajes de la AP. Luego tuiteó: “Quiero que quede claro: No deseo hablar con periodistas. Lo que me importa es reflejar las experiencias de un sinnúmero de mujeres y hacer que cese el abuso”.

Los voceros de Cuomo tampoco respondieron a mensajes pidiéndoles su reacción.

Las denuncias contra Cuomo surgen poco después de que la AP y otros medios reportaron que está siendo considerado como secretario de justicia por el presidente electo Joe Biden.

Boylan compitió en las primarias del 2020 contra Jerrold Nadler para el escaño en la Cámara de Representantes y obtuvo 22% de los votos. El mes pasado anunció que participará en las primarias del 2021 para reemplazar a la actual presidenta del distrito de Manhattan, Gale Brewer.