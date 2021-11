AP EXPLICA: ¿Cómo cambiarán las normas de EEUU para viajes?

Más de año y medio después de que las preocupaciones relacionadas con el COVID-19 provocaron que Estados Unidos cerrara sus fronteras a los viajeros internacionales procedentes de diversos países, incluyendo Brasil, China, India, Sudáfrica, Gran Bretaña y muchos de Europa, las restricciones están cambiando para enfocarse en el estatus de vacunación de la gente.

A partir del lunes se acabaron las prohibiciones de viaje desde países específicos. Washington permitirá la entrada de viajeros internacionales, pero deben estar vacunados contra el COVID-19, salvo algunas excepciones.

Estados Unidos también reabrirá sus fronteras terrestres con Canadá y México para la gente vacunada. La mayoría de los viajes a Estados Unidos desde esos dos países son realizados por tierra, en lugar de por aire.

Estas son algunas preguntas y respuestas sobre estas modificaciones:

___

¿POR QUÉ ESTÁN OCURRIENDO ESTOS CAMBIOS?

El objetivo es reanudar los viajes normales al tiempo que se limita la propagación del COVID-19, señaló el gobierno estadounidense. El sector turístico y los aliados europeos han presionado para que se ponga fin a las prohibiciones de viaje por países. Los estadounidenses han podido viajar a Europa desde hace meses, y los europeos han estado presionando a Washington para que modifique sus políticas.

En 2019, antes de que comenzara la pandemia, más o menos una quinta parte de los aproximadamente 79 millones de turistas de Estados Unidos viajaron desde Europa.

___

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PRINCIPALES?

Todos los adultos que viajen a Estados Unidos deben estar completamente vacunados antes de abordar su vuelo. Al igual que antes, los viajeros aún deberán mostrar una prueba diagnóstica negativa de coronavirus tomada dentro de las 72 horas previas a su viaje.

___

¿TODOS DEBEN ESTAR VACUNADOS?

Sí, salvo algunas excepciones. Los menores de 18 años no tienen que estar vacunados, pero sí deben someterse a una prueba diagnóstica de COVID-19. Los niños de 2 años o menos están exentos de los requisitos de pruebas.

___

¿QUÉ HAY DE LOS ADULTOS QUE NO ESTÁN VACUNADOS?

Dado que la mitad del planeta sigue sin estar vacunada y la distribución de las vacunas ha estado tan sesgada hacia las naciones ricas, el gobierno del presidente Joe Biden dejó un resquicio legal para las personas que viven en países donde las vacunas son escasas. Esa lista incluye unos 50 países donde menos del 10% de la gente ha sido vacunada. Los viajeros de esas naciones necesitarán permiso de Washington para acudir, y el motivo no puede ser sólo por turismo o negocios.

El gobierno estadounidense señaló que permitirá que viajeros internacionales no vacunados ingresen a la nación si hay una razón humanitaria o de emergencia, como una evacuación médica urgente. Esas excepciones serán aplicadas “de una manera extremadamente estricta” y necesitarán la aprobación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés). También podría haber una excepción médica, respaldada con documentación de un doctor.

___

¿QUÉ TENDRÁN QUE HACER LOS ESTADOUNIDENSES?

Los estadounidenses que no estén vacunados deberán mostrar una prueba diagnóstica negativa de coronavirus realizada un día antes de su viaje internacional. Si están vacunados, deberán realizársela tres días antes de su salida, y esto aplica tanto para estadounidenses como para ciudadanos de otros países. Esto no se requiere en vuelos internos.

___

¿QUIÉN VA A HACER RESPETAR LAS NORMAS DE VACUNACIÓN?

Eso queda en manos de las aerolíneas. Tendrán que revisar los registros de vacunación y cotejarlos con los documentos de identidad de los pasajeros, y si no lo hacen, podrían enfrentar multas de hasta casi 35.000 dólares por infracción. Las líneas aéreas también recopilarán información sobre los pasajeros para las labores de rastreo de contactos. Habrá trabajadores de los CDC revisando a viajeros de manera aleatoria para que cumplan con las normas de Estados Unidos.

___

¿CUÁLES SON LAS VACUNAS ACEPTADAS?

La mayoría, pero no todas. Cualquier vacuna contra COVID-19 que haya recibido autorización para su uso de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud, las cuales incluyen la desarrollada por Pfizer, la de Moderna y la de Johnson & Johnson utilizadas en Estados Unidos, así como la mayoría de las aplicadas en el extranjero, tales como la de AstraZeneca y la de Sinovac de China. Actualmente no se acepta la vacuna rusa Sputnik V, pese a que está autorizada en 70 países. La OMS está revisando la Sputnik, pero no la ha aprobado.

___

¿QUÉ PASA SI SE INGRESA POR TIERRA DESDE MÉXICO O CANADÁ, O EN UN TRANSBORDADOR?

Las fronteras terrestres sólo han estado abiertas para los viajes “esenciales”. Ahora cualquiera puede venir, si es que está vacunado contra el COVID-19. Es necesario prepararse para mostrar un comprobante de vacunación a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Los niños están exentos del requisito.

___

¿CÓMO AFECTARÁ ESTO A LOS VIAJES?

Aunque el gobierno está caracterizando esto como una reapertura, algunas personas que técnicamente podían viajar a Estados Unidos hace unos meses en la pandemia ahora no pueden hacerlo debido a su estatus de vacunación. Otros obstáculos para la reanudación de los viajes normales son los grandes retrasos en la expedición de visados estadounidenses, que los habitantes de la mayoría de los países necesitan para visitar Estados Unidos por motivos de negocios y turismo, y las restricciones en otras naciones que dificultan los viajes.

A pesar de que la gente procedente de China ya podrá ingresar a Estados Unidos, por ejemplo, no se tiene previsto que muchos realicen el viaje debido a las restricciones en su país de origen. Antes de la pandemia, los turistas chinos eran un mercado lucrativo para el sector turístico estadounidense.

Los expertos de la industria sí prevén un gran flujo de personas que viajen desde Europa, y tienen esperanzas de que haya una recuperación más amplia en los viajes a medida que más personas se vacunen a nivel internacional, se acelere la expedición de visados estadounidenses, otros países retiren sus propias restricciones y la gente tenga menos miedo de contraer el COVID-19 por viajar.