AMLO: silencio tras voto no afectará relación México-EEUU

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo el lunes que el no haber felicitado aún al demócrata Joe Biden por su victoria electoral no afectará las relaciones con Estados Unidos e insistió en que no quiere actuar “de manera imprudente” y que esperará "hasta que las autoridades de Estados Unidos encargadas del proceso electoral decidan sobre el ganador”.

“No tenemos ninguna diferencia... no tenemos nada en contra del posible presidente electo, ahora candidato Biden”, dijo durante su conferencia de prensa matutina diaria. “¿Por qué nosotros vamos a actuar con imprudencia? ¿Por qué no esperamos?... La relación no va a ser mala en ningún caso”, agregó. “El esperar no significa que vamos a estar avalando que hubo fraude, eso no nos corresponde”.

López Obrador, uno de los pocos líderes mundiales que ha guardado silencio después de que el sábado se confirmara la victoria de Biden, justificó su postura con el argumento de que respeta los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

No obstante, criticó que los medios estadounidenses cortaran el discurso de Donald Trump en el que el republicano denunciaba fraude sin presentar pruebas.

“Con los demócratas, en el caso de que se decida que gana el señor Biden, no habría ningún problema porque tenemos definida una política de respeto”, agregó López Obrador, ya que Trump “nunca tomó una decisión sin consultarnos y siempre nos respetó".

El mexicano es de los pocos mandatarios que sigue alabando su relación con Trump aunque el republicano llegó a llamar “violadores” a los mexicanos durante su anterior campaña electoral y en 2019 puso en jaque al gobierno mexicano al amenazar con la imposición de aranceles a todas las exportaciones si no contenía el flujo de migrantes.