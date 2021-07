Por lo menos 49 personas murieron en un incendio en una fábrica de alimentos y bebidas en las afueras de la capital de Bangladesh, reportó el viernes la prensa local.

Russel Shikder, funcionario de los bomberos, confirmó que estalló un incendio el jueves en la noche en la Hashem Food and Beverage Ltd. en Rupganj, en las afueras de Daca. No tenía más detalles.