Yates sentencia título de la Vuelta, Mas gana etapa reina

El británico Simon Yates cruza la meta al final de la 15ta etapa de la Vuelta a España en Lagos de Covadonga, norte de España, el domingo 9 de septiembre de 2018. (AP Foto/Alvaro Barrientos)

SANTUARIO DE CANOLICH, Andorra (AP) — El británico Simon Yates dejó sentenciada la conquista de su primera título en una de las tres grandes pruebas del ciclismo al defender su ventaja en la etapa reina de la Vuelta a España.

Yates saldrá con una diferencia de 1 minutos y 46 segundos sobre Enric Mas en la última etapa el domingo, cuando la tradición marca que no se ataca el líder en la procesión hacia la meta en Madrid.

Mas subió al segundo puesto de la clasificación general en virtud de su victoria en la 20ma etapa. El español superó al colombiano Miguel Ángel López en la llegada del corto pero exigente trayecto de 97 kilómetros (60 millas) en Andorra, el pequeño país enclavado en los Pirineos. Los ciclistas afrontaron seis ascensos, incluyendo la meta en el Coll de la Gallina.

Se trata de la mayor victoria en la carrera de Yates. El corredor del equipo Mitchelton-Scott lideró el Giro de Italia a lo largo de 13 etapas hasta que fue desplazado a falta de dos días para el final por el eventual campeón Chris Froome.

"Ha sido un día increíble, todavía no me lo creo después de lo que me pasó en el Giro”, dijo Yates.

Si bien la penúltima etapa no alteró el primer lugar, las otras dos plazas en el podio cambiaron de manos y suponen un cambio de guardia. El español Alejandro Valverde y el holandés Steven Kruijswijk, dos treintañeros, fueron desplazados por Mas, de 23 años, y López, de 24 años. Yates tiene 26 años.

Con la asistencia de su hermano Adam Yates para resistir el fuerte ritmo impuesto por los corredores del equipo Astana al promediar la etapa, Simon Yates atacó en el quinto ascenso para asegurar que la camiseta roja de líder quedaría en su posesión.

“Al principio de la etapa estaba nervioso”, reconoció Yates. “En una jornada como hoy no sabes lo que puede pasar, pero el equipo ha estado fantástico y me han ayudado a mantener el maillot (rojo)".

Valverde amaneció segundo, pero el corredor de Movistar no pudo con el empuje de Yates y la persecución de los otros líderes del pelotón principal. Valverde, de 38 años y campeón de la Vuelta de 2009, acabó quinto en la general.

Yates entró tercero en la etapa, 20 segundo detrás de Mas (Quick-Step Floors) y “Superman” López (Astana), quienes completaron el brutal recorrido en menos de tres horas.

La consagración de Yates en la Vuelta también completa una barrida británica de los tres grandes tours de la temporada. Geraint Thomas ganó el Tour de Francia en julio.

"Sí que se han incrementado los fondos del ciclismo en Gran Bretaña y gracias a eso he empezado yo”, destacó Yates. “Entré en ese sistema hasta que me hice profesional y en los últimos cinco años el objetivo era ganar una grande y al final lo hemos conseguido".

Tres colombianos aparecerán dentro de los 10 primeros de la Vuelta. Aparte de López, Rigoberto Urán (Education First-Drapac) figura séptimo, por delante de Nairo Quintana (Movistar).

López también fue tercero en el Giro de este año.

"Aquí me subo en el podio, pero tengo que seguir trabajando porque fui tercero en el Giro y tercero aquí”, dijo López. “Todavía me falta subir los dos escalones que quedan".

El tramo del domingo cubrirá una distancia de 101 kilómetros entre Alcorcón y el centro de la capital española.