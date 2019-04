Yanquis dejan de sonar canción al investigar racismo

NUEVA YORK (AP) — Los Yanquis decidieron suspender entonar la grabación del tema “Dios Bendiga a América” de Kate Smith durante el séptimo inning mientras investigan una denuncia de racismo contra la cantante.

El diario New York Daily News informó el jueves sobre versiones contradictorias sobre una canción de Smith en 1939, “That's Why Darkies Were Born”. La canción se originó de "George White's Scandals", un presentación de variedades en Broadway, la cual se le consideraba como una sátira. Fue grabada por Smith y también por Paul Robeson, éste de raza negra.

En un comunicado, los Yanquis señalaron que “están al tanto de una grabación de la que no teníamos conocimiento y se decidió de inmediato investigar minuciosamente esta nueva información”.

“Los Yanquis toman con mucha seriedad cualquier insensibilidad social, racial y cultural. Y aunque no se llegado a una conclusión definitiva, preferimos errar por ser sensibles”.

Smith murió en 1986. Los Yanquis han usado su grabación de "God Bless America" y, en algunos casos, cantantes en vivo durante el séptimo inning desde los atentados terroristas de 2001. Recurrieron a una versión en órgano para los juegos que disputaron el miércoles y jueves.

En tanto, el equipo de hockey de Filadelfia resolvió cubrir la estatua de Smith afuera de su arena. Dirigentes de los Flyers informaron el viernes que también contemplan eliminar el "God Bless America" de Smith de su repertorio. Indicaron que varias otras canciones de Smith “contienen letra ofensiva que no está acorde con nuestros valores como organización”.