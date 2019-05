Yanquis: Sabathia causa baja por inflamación en rodilla

BALTIMORE (AP) — Una rebelde dolencia en la rodilla derecha provocó que CC Sabathia fuera colocado el jueves en la lista de lesionados de 10 días, aunque los Yanquis de Nueva York no creen que su abridor zurdo estará fuera de acción demasiado tiempo.

Sabathia padece una inflamación en la rodilla derecha, un problema que el pitcher arrastra desde hace mucho tiempo.

"Esto es algo que ya se sabía íbamos a tener que lidiar en distintos momentos durante el año con CC”, declaró el manager Aaron Boone. “Ojalá sea sólo una cuestión podremos superar rápidamente y que solo se perdería un turno”.

Sabathia lanzó cinco innings ante los Orioles de Baltimore la noche del miércoles y se quejó de dolores en la rodilla tras permiti cinco carreras y seis hits.

“Duele cuando planto el pie”, dijo. “Es como un latigazo de dolor cada vez que me planto. Y eso me dificulta poder completar mis lanzamientos”.

Sabathia, de 38 años de edad, dijo que empezó a sentir las molestias en la rodillas “desde hace unas aperturas”, pero que confiaba que una inyección de cortisona y unos días de descanso le evitarían quedar en la lista de lesionados.

"Probablemente tomará algo de tiempo para que la medicina tenga efecto en la zona”, dijo Sabathia. “No me preocupo. He lidiado con este previamente y la medicina sirvió. Los sujetadores funcionan. Me siento bastante bien”.

Pero no lo suficiente para evitar la lista de lesionados, según la opinión de Boone.

"Regresará a Nueva York para recibir su inyección para que merme la inflamación”, dijo el piloto. “Luego se verá cómo evoluciona en los próximos días”.

Sabathia ha abierto en ocho juegos, con marca de 3-1 y efectividad de 3.48 y 34 ponches en 41 1/3 innings.

El zurdo se suma a una lista de prominentes Yanquis en la lista de lesiones, que incluye a Aaron Judge, Giancarlo Stanton, Didi Gregorius, Dellin Betances y Troy Tulowitzki.