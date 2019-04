Yalitza Aparicio, estrella de “Roma”, recibe llave de Panamá

PANAMÁ (AP) — La actriz mexicana Yalitza Aparicio, estrella de la película ganadora del Oscar “Roma”, fue homenajeada el lunes fuera de su país al recibir la llave de la Ciudad de Panamá, una distinción que celebra la sencillez de esta mujer de origen indígena.

La alcaldesa capitalina Raisa Banfield le entregó la llave a la artista en el marco del Festival Internacional de Cine de Panamá.

“Me siento muy honrada por este reconocimiento”, dijo Aparicio al recibir un pergamino y una llave dorada en un salón de la Casa de la Municipalidad, en el Casco Antiguo de la capital panameña, que estuvo colmado de personalidades del cine panameño y donde también se encontraba el embajador de México.

Aparicio mencionó que durante el viaje a Panamá sintió curiosidad por saber por qué la Ciudad de Panamá la había tomado en cuenta para otorgarle su máxima distinción.

“Es importante para mí y me siento muy honrada, todo lo que he hecho ha sido trabajar”, aseguró la actriz nominada al Oscar, quien mencionó que su profesión es la de maestra y su pasión es enseñar y contar. Sin embargo, no ha podido ejercer como educadora.

Banfield, quien es una afrodescendiente, dijo que “Yalitza ha generado el furor por lo simple... lo que está demostrando es que el mercado del cine está demandando lo simple”.

“Una mujer de cultura originaria... que nunca pensó en ser luminaria de Hollywood y que con su trabajo hace que destaque su simplicidad”, subrayó.

En “Roma”, Aparicio da vida a Cleo, una empleada doméstica que trabaja devotamente para una familia que vive en el barrio de la Roma, en la capital mexicana.

La alcaldesa mencionó, además, que el trabajo de Aparicio ha resaltado la capacidad de superación del espíritu humano y lo más esencial y digno de la historia de la mujer y del hombre de América Latina y de México.

La “Llave de la Ciudad” la entrega la municipalidad a nacionales o extranjeros que se han destacado por su trabajo en distintas áreas del conocimiento humano y de la cultura.

La protagonista de “Roma” de Alfonso Cuarón, luciendo un vestido blanco y con su larga cabellera recogida a un lado, dijo que siempre se ha sentido orgullosa de sus orígenes y habló sobre la importancia de valorarse y sentir aprecio por las raíces.

Ante un público que la ovacionó, recalcó que existen estereotipos que hay que cambiar y que ponen trabas a las personas para lograr sus sueños, pero destacó que el cambio comienza individualmente.

“Si queremos un cambio debemos empezar nosotros”, afirmó.

Los estereotipos “limitan porque tenemos la idea que por pertenecer a cierta clase social, no puedes aspira a algo más y a veces la sociedad te lo va recalcando”, dijo luego a periodistas.

Aparicio participó el domingo en un conversatorio con el público tras la presentación de la cinta que la lanzó al estrellato en el festival, que comenzó el 4 de abril y termina el miércoles.

La mexicana contó a la prensa que nunca se le ocurrió pensar en ser actriz. “Empecé con este proyecto porque sólo quería homenajear a mi mamá por su trabajo y quería conocer cómo se hace una película”. La madre de la actriz es empleada doméstica.

Tras su éxito internacional dijo que no tenía la más mínima idea de lo que vendrá después, pero se expresó muy agradecida con Cuarón por la oportunidad que le brindó. “Además porque fue él quien me enseñó que hay cosas que se pueden realizar” con esfuerzo, dijo.

La actriz también ha sido homenajeada en su país. En su natal Tlaxiaco, Oaxaca, recibió una distinción en forma de mural de una de las escenas de “Roma” en el mercado municipal.

“El pintor que lo hizo ha hecho muchos retratos de las personas famosas de Tlaxiaco y yo solamente pasaba a verlos, (los retratos) están en la casa de la cultura y cualquier persona que pase por ahí los puede conocer, pero jamás me imaginé que él fuera a hacer un retrato mío”, resaltó la actriz en una entrevista reciente con The Associated Press.

“Me siento muy contenta pero no es por lo que me esté honrando a mí”, agregó. “Sino por muchas cosas que la sociedad se está dando cuenta que nos falta ser más respetuosos con toda la diversidad que tenemos, nos hace falta una inclusión”.

La periodista de The Associated Press Berenice Bautista contribuyó a este despacho desde la Ciudad de México.