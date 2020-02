Venezuela amarga el debut de Colombia en Serie del Caribe

SAN JUAN (AP) — Venezuela amargó el debut absoluto de Colombia en la Serie del Caribe cuando el sábado anotó seis veces en la séptima entrada para voltear la pizarra y enrumbarse a la victoria 6-4.

Batazos remolcadores de Gorkys Hernández, Alexi Amarista y Osman Marval, más el descontrol del relevista Sugar Ray Morimón, fueron determinantes para que los Cardenales de Lara le dieran la vuelta a un 3-0 adverso en el primer juego de la edición número 62 del clásico caribeño.

A raíz de que Cuba no pudo asistir a Puerto Rico por no obtener a tiempo sus visas, las autoridades del béisbol caribeño invitaron a los campeones de la liga colombiana. Fue así como los Vaqueros de Montería se convirtieron en el primer equipo de ese país en participar en el torneo.

Bajo la dirección de Ozney Guillén, los colombianos se pusieron al frente en el tercer inning tras un error del tercera base Carlos Rivero en el tiro a la primera base. Colombia anotó dos más en el quinto capítulo mediante un sencillo de Arvicent Pérez con las bases de llenas y una posterior jugada de escogencia.

Pero Marimón (0-1) no pudo preservar la ventaja al permitir cuatro carreras. Entregó dos pasaportes y no pudo sacar un solo out.

Hernández prendió la remontada venezolana al batear un sencillo al jardín central con las bases llenas para empujar las primeras dos carreras. Otro sencillo de Amarista trajo dos más y un doble de Marval completó el racimo.

"No tiramos strikes y eso lo aprovecharon los venezolanos”, comentó Guillén, quien es hijo de Ozzie Guillén, ex mánager de Grandes Ligas con los Medias Blancas de Chicago y los Marlins de Miami.

Guillén consideró que su equipo pudo haber sufrido las consecuencias de la falta de ritmo tras dos semanas sin jugar frente a un rival que a mitad de semana se coronó campeón de su liga.

“Eso afectó especialmente a nuestros relevistas. No podían tirar strikes y eso costó ante un equipo experimentado como el de Venezuela”, señaló Guillén.

Juan Sandoval (1-0) retiró una entrada sin permitir carreras en labor de relevo para llevarse la victoria.

PITCHEO DE MAYA COMANDA VICTORIA DE DOMINICANA

Los Toros del Este de la República Dominicana atacaron con dos carreras en tercera entrada en apoyo a una sólida apertura del cubano Yunesky Maya, en ruta a una victoria por 2-1 sobre los Tomateros de Culiacán, representantes de la Liga Mexicana del Pacífico.

Maya (1-0) lució dominante en cinco entradas sin permitir carreras para llevarse la victoria, apenas admitió dos imparables y adornó su trabajo con cinco abanicados. Manny Bañuelos (0-1), un pitcher de Grandes Ligas, sufrió por su descontrol y terminó con la derrota con un trabajo de tres innings y dos tercios en los que admitió dos anotaciones, cuatro imparables y cuatro bases por bolas.

Los campeones dominicanos produjeron toda su ofensiva en el tercer episodio. Peter O’Brien recibió base por bolas, se robó la segunda base y anotó la primera carrera del encuentro gracias a un doble de Abraham Almonte, quien terminaría anotando también gracias a un sencillo remolcador de Diego Goris.