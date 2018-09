Alertan sobre más inundaciones por Florence en las Carolinas

Kristen y Jason Atoigue Burgaw pasan en una lancha el viernes 21 de septiembre de 2018 entre las inundaciones provocadas por el huracán Florence en el condado de Pender, Carolina del Norte. (Kristen Zeis/The Virginian-Pilot vía AP) less Kristen y Jason Atoigue Burgaw pasan en una lancha el viernes 21 de septiembre de 2018 entre las inundaciones provocadas por el huracán Florence en el condado de Pender, Carolina del Norte. (Kristen Zeis/The ... more Photo: Kristen Zeis, AP

Decenas de casas están rodeadas de agua tras el paso del huracán Florence en el condado de Pender, Carolina del Norte, el sábado 22 de septiembre de 2018. (Kristen Zeis/The Virginian-Pilot vía AP) Decenas de casas están rodeadas de agua tras el paso del huracán Florence en el condado de Pender, Carolina del Norte, el sábado 22 de septiembre de 2018. (Kristen Zeis/The Virginian-Pilot vía AP) Photo: Kristen Zeis, AP

Photo: Kristen Zeis, AP Image 1 of / 2 Caption Close Alertan sobre más inundaciones por Florence en las Carolinas 1 / 2 Back to Gallery

BLADENBORO, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Miles de habitantes de zonas costeras continuaban preocupados el domingo ante la posibilidad de tener que evacuar sus casas debido a que los niveles de los ríos siguen en aumento, más de una semana después de que el huracán Florence azotara las Carolinas.

Las autoridades pidieron a entre 6.000 y 8.000 personas del condado Georgetown, en Carolina del Sur, que estén preparadas para abandonar sus viviendas ante un “acontecimiento histórico”, debido a los pronósticos de próximas inundaciones de hasta tres metros (10 pies) a causa de las precipitaciones por Florence, dijo la portavoz del condado, Jackie Broach-Akers.

La portavoz agregó que se espera que las inundaciones comiencen el martes en áreas próximas a los ríos Pee Dee y Waccamaw, y que los habitantes en las zonas de posibles anegaciones deberán dejar sus casas el lunes.

El director de gestión de emergencias del condado, Sam Hodge, indicó en un mensaje de video publicado por internet que las autoridades analizan de cerca las escalas de medición de los ríos, y la policía visitará las zonas amenazadas, casa por casa.

“Desde el personal en tierra hasta la tecnología de que estamos provistos, intentamos que el mensaje llegue”, declaró Hodge en el video, en que recomienda a la gente no esperar la orden oficial de evacuar si empiezan a sentirse inseguros.

En Carolina del Norte, cinco aparatos de medición de niveles del agua indicaban una etapa grave de inundación y otros cinco, una inundación moderada, según el Servicio Nacional de Meteorología.

Según las previsiones, el río Cape Fear subirá de nivel y permanecerá en etapa de inundación a principios de semana, y secciones de las carreteras Interestatales 95 y 40, continuarán anegadas por al menos otra semana.

Sin embargo, las inundaciones que ya están cediendo en una franja de la Interestatal 40 dejaron miles de peces descompuestos en el pavimento que fueron retirados por los bomberos. En los videos se ve a los bomberos que lanzan chorros de agua con mangueras para echar los peces a un lado de la carretera en el condado Penderlea, en el este de Carolina del Norte. El Departamento de Bomberos de Penderlea publicó en su página web: “Podemos agregar ‘el retiro de peces de la interestatal’ a la lista de cosas interesantes que los bomberos pueden experimentar”.

El director de Manejo de Emergencias de Carolina del Norte, Michael Sprayberry, dijo que los condados orientales continúan teniendo grandes inundaciones, como zonas próximas a los ríos Black, Lumber, Neuse y Cape Fear.

Dijo que los habitantes que se registren ante la Agencia Federal de Emergencias de Estados Unidos pueden comenzar a mudarse el lunes a hoteles. El programa será abierto inicialmente para residentes de nueve condados y después será ampliado. Un coordinador de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA por sus siglas en inglés) dijo que unas 69.000 personas de Carolina del Norte se han registrado a la fecha para recibir asistencia.

___

Waggoner y Robertson informaron desde Raleigh, Carolina del Norte. También contribuyeron a este despacho los periodistas de The Associated Press, Jeffrey Collins, en Columbia, Carolina del Sur; Meg Kinnard, en Galivants Ferry, Carolina del Sur; Denise Lavoie, en Richmond, Virginia; Jay Reeves in Birmingham, Alabama, y Michael Biesecker, en Washington.