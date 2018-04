UNASUR, posible signo de fracaso en integración regional

SANTIAGO DE CHILE (AP) — La salida de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú de la UNASUR podría demostrar que los esfuerzos de integración sudamericana se han estancado.

Según dijo el lunes a The Associated Press el analista internacional Mario Artaza desde Chile, “hemos creado todo tipo de organizaciones con nombres rimbombantes... pero no hemos logrado tomar el toro por las astas y llegar a resoluciones realmente efectivas en el plano de la integración”.

Los seis países anunciaron en un comunicado el viernes que suspendían al menos por un año su participación en la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) por su “extrema disconformidad” ante lo que ocurre en el bloque. La fractura ocurrió después de que no lograra llegarse a un acuerdo sobre quién debería asumir la secretaría general del organismo subregional, que Bolivia ejerce temporalmente.

Artaza, miembro por 16 años de la cancillería chilena hasta que lo exoneraron los militares que tomaron el poder en 1973 y que por 17 años trabajó en el Banco Mundial, dijo que los países automarginados están enviando un mensaje de que no hay satisfacción con el cuadro general de la situación sudamericana.

“El Alba (Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe) y la situación de Venezuela han influido más en aquellos países que ahora se retiran, que tienen un color político determinado, más bien de centroderecha”.

Las disonancias entre los países sudamericanos continuaban el lunes.

El canciller chileno Roberto Ampuero declaró a radio Cooperativa que al interior de UNASUR hay “disputas feroces dentro de los funcionarios. No conduce a nada, no hay integración”. Además, señaló, “no podemos estar lanzando ese dinero a una institución que no funciona”, en alusión a los más de 800.000 dólares que hay que pagar por la membrecía en un bloque paralizado.

Los países que siguen activos hasta ahora son Bolivia, Ecuador, Guyana, Surinam, Uruguay y Venezuela.

De las naciones que se marginaron del organismo, sólo el canciller chileno habló del tema el lunes. Sus pares no dieron seguimiento a la declaración que emitió Paraguay el viernes en nombre del grupo. El documento precisaba que las naciones salientes no participarán en las distintas instancias del bloque hasta que no se cuente “en el curso de las próximas semanas con resultados concretos que garanticen el funcionamiento adecuado de la organización”.

UNASUR “no es capaz de resolver los temas, hay veto permanente. Es una situación que para los países que firmamos esta declaración (de suspender sus actividades) es impresentable”, aseguró Ampuero.

El canciller boliviano Fernando Huanacuni anunció la semana pasada una reunión para mayo próximo para abordar la división del bloque.

La UNASUR nació formalmente en mayo de 2008 para aunar prácticas de cooperación e integración regionales, aunque entró en plena vigencia en marzo de 2011.