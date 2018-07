Trump: relaciones con May son “fuertes”

ELLESBOROUGH, Inglaterra (AP) — Frente a ella y frente a la prensa, el presidente de Estados Unidos Donald Trump negó el viernes haber criticado a la primera ministra británica Theresa May y sostuvo que la relación entre ambas naciones ocupa "el nivel más alto de lo especial", poco después de haber atacado a la mandataria con una andanada furibunda en una entrevista a un diario local.

La visita de Trump al Reino Unido, más que por la pompa, se ha caracterizado por las protestas y una entrevista de Trump al diario The Sun, en la que criticó a su anfitriona May, culpó al alcalde de Londres por los ataques terroristas en la ciudad y sostuvo que Europa está "perdiendo su cultura" debido a la inmigración.

"Yo no critiqué a la primera ministra. Yo siento mucho respeto por la primera ministra", dijo Trump tras reconocer que ofreció disculpas por algunas declaraciones, pero culpó a su chivo expiatorio preferido _la "prensa falsa"_ por no haber publicado los elogios que dijo que le hizo a May en una entrevista publicada el jueves, antes de que la primera ministra le brindara a Trump una cena de bienvenida en un palacio campestre.

El presidente exhortó a los periodistas a escuchar toda la entrevista grabada para tener el panorama completo.

May elogió la fortaleza de los vínculos, pero en una suave reprimenda a su invitado dijo que "todos tenemos la responsabilidad de asegurar que perdure la unidad transatlántica". En cuanto a su relación con Trump, dijo: "somos amigos".

Trump fue recibido con protestas masivas en todo el país y en Londres un globo gigante que lo mostró caricaturizado como un bebé furioso en pañales sobrevoló una marcha de decenas de miles de personas.

En una frenética conferencia de prensa en Chequers, la residencia campestre oficial de los primeros ministros, Trump culpó a su antecesor Barack Obama por la agresión rusa en Crimea, dijo que el comercio justo era el centro de las gestiones británicas para salir de la Unión Europea, defendió su idea de que la inmigración perjudica a Europa y enfrentó reiteradamente a los corresponsales de televisión, cuya cobertura consideró hostil.

Entrevistado antes de partir de Bruselas al Reino Unido, Trump acusó a May de echar a perder todo lo que podría ganar su país con el Brexit. Dijo al Sun que el exsecretario del Exterior Boris Johnson sería un primer ministro "excelente", apenas días después de que Johnson renunció en protesta por los planes de May para el Brexit.

Trump, quien ha vinculado su triunfo electoral con el referéndum de junio de 2016 en el que una pequeña mayoría votó a favor del Brexit, dijo que el acuerdo que busca May con Europa "es muy distinto del acuerdo por el cual votó la gente".