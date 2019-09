Trump pidió ayuda a Australia con investigación sobre Rusia

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump solicitó recientemente al primer ministro de Australia y a otros mandatarios extranjeros que colaboraran con el secretario de Justicia William Barr en una investigación sobre los orígenes de la pesquisa sobre la interferencia electoral rusa que ensombreció su gobierno durante más de dos años, dijo el lunes el Departamento de Justicia.

Trump inició las conversaciones a solicitud de Barr, dijo la portavoz de la dependencia, Kerri Kupec.

“A solicitud del secretario Barr, el presidente se puso en contacto con otras naciones para pedirles que presentaran al secretario de Justicia y al señor Durham con los funcionarios indicados”, destacó Kupec.

Trump solicitaba ayuda para la investigación del fiscal federal de Connecticut John Durham sobre los orígenes de la pesquisa del fiscal especial Robert Mueller respecto a la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016. La indagatoria indignó a Trump, quien la describió como una “cacería de brujas” por motivos políticos.

Mueller concluyó su reporte a inicios de este año con hallazgos no concluyentes sobre Trump: el mandatario no fue acusado de ningún delito, pero Mueller subrayó que eso no lo exoneraba. El presidente no tardó en solicitar una investigación sobre los orígenes de la pesquisa de Mueller.

Funcionarios del Departamento de Justicia señalaron que Trump ha participado en la solicitud de ayuda a varias naciones extranjeras. Un funcionario dijo que el presidente le dijo al primer ministro Scott Morrison que Barr se pondría en contacto con su contraparte.

La revelación se da en momentos en que se analiza minuciosamente la relación de Trump con líderes extranjeros. La Cámara de Representantes inició una investigación formal de juicio político en contra de Trump que se enfoca en una conversación telefónica en la que presionó al presidente de Ucrania para que colaborara en una investigación de su rival político, el demócrata Joe Biden.

A través de un comunicado, la oficina de Morrison señaló: “El gobierno de Australia siempre ha estado preparado para asistir y cooperar con las labores que ayuden a resolver los asuntos bajo investigación”.

“El primer ministro confirmó esta disposición una vez más durante una conversación con el presidente”, indicó el comunicado en referencia a Morrison.