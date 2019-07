Trump amenaza a Apple con aranceles si produce en China

Fotografía de archive del 3 de junio de 2019 del monitor de una Mac Pro en exhibición en el puesto de Apple en la Worldwide Developers Conference en San José, California. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo) Fotografía de archive del 3 de junio de 2019 del monitor de una Mac Pro en exhibición en el puesto de Apple en la Worldwide Developers Conference en San José, California. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo) Photo: Jeff Chiu, AP Photo: Jeff Chiu, AP Image 1 of / 1 Caption Close Trump amenaza a Apple con aranceles si produce en China 1 / 1 Back to Gallery

SAN FRANCISCO (AP) — El presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles a las Mac Pro de Apple si la compañía cambia la producción de la computadora de Texas a China.

La amenaza tuiteada el viernes rechaza el intento de Apple de proteger sus productos de la tasación be bienes hechos en China como parte de la guerra comercial del gobierno de Trump con el país más poblado del mundo.

Recientemente, Apple envió una carta al gobierno de Trump para advertir que la economía estadounidense y su capacidad de competir se verían afectadas si les imponen aranceles a sus productos.

La compañía basada en Cupertino, California, ha ensamblado sus Mac Pro en Austin, Texas, desde 2013, pero un informe publicado el mes pasado indica que Apple quiere cambiar su producción a una fábrica cerca de Shanghái.

El reporte indica que el motivo del cambio es que Apple ha tenido problemas para encontrar suficientes empleados capacitados para ensamblar la computadora Mac Pro en Texas.

Apple de momento no respondió la petición de comentario el viernes, pero previamente había dicho que la Mac Pro se seguirá diseñando por dentro y fuera en California. La compañía no ha indicado dónde fabricará la computadora en el futuro. Trump exigió en su tuit que siguiera con la producción en Estados Unidos si Apple no quiere exponerse a 25% de aranceles sobre los electrónicos hechos en China.

Los inversores parecieron no alterarse cuando Trump amenazó a una de las compañías más grandes y poderosas del mundo. El precio de las acciones de Apple subió 1,22 dólares a 208,24 dólares en las operaciones de mediodía del viernes.