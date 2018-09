Llevan a Alemania a activista ruso presuntamente envenenado

ARCHIVO - Pyotr Verzilov del grupo de protesta feminista Pussy Riot hace un saludo durante una audiencia en la corte en Moscú, Rusia, en una fotografía de archivo del 23 de julio de 2018. Verzilov está consciente tras ser hospitalizado de emergencia por una posible intoxicación, dijo una integrante de Pussy Riot el viernes 14 de septiembre de 2018. (Foto AP/Pavel Golovkin, archivo) less ARCHIVO - Pyotr Verzilov del grupo de protesta feminista Pussy Riot hace un saludo durante una audiencia en la corte en Moscú, Rusia, en una fotografía de archivo del 23 de julio de 2018. Verzilov está ... more Photo: Pavel Golovkin, AP Photo: Pavel Golovkin, AP Image 1 of / 1 Caption Close Llevan a Alemania a activista ruso presuntamente envenenado 1 / 1 Back to Gallery

MOSCÚ (AP) — El integrante de la banda rusa de protesta Pussy Riot que está enfermo de gravedad tras ser presuntamente envenenado está siendo trasladado a Alemania para recibir atención médica, indicó una de sus compañeras de banda.

María Alekhina declaró a The Associated Press que Pyotr Verzilov era llevado a Berlín el sábado, pero no ofreció más detalles.

El sitio independiente de noticias Meduza citó a la pareja de Verzilov, Veronika Nikulshina, diciendo que el médico de una clínica no identificada de Berlín y amigo del padre del enfermo sugirió que se buscara atención médica fuera de Rusia.

Verzilov ha estado en cuidados intensivos en un hospital de Moscú desde el martes. Alekhina reveló a la AP el viernes que el activista de 30 años ha recuperado el conocimiento y ella cree que fue envenenado por razones políticas.

Verzilov, Nikulshina y otros dos integrantes de Pussy Riot cumplieron una sentencia de 15 días de cárcel tras protestar contra la policía en julio durante la final de la Copa del Mundo de fútbol.

Su protesta contra lo que describen como poderes excesivos de la policía rusa interrumpió brevemente el partido por el título entre las selecciones de Croacia y Francia _equipo que eventualmente se coronó. El incidente fue transmitido en vivo a nivel mundial

Verzilov enfermó en un momento en que surgen nuevas acusaciones sobre el envenenamiento de marzo con un agente nervioso a un ex doble agente ruso y su hija en la ciudad británica de Salisbury.

Las autoridades británicas señalaron la semana pasada a dos hombres, supuestos agentes del servicio de inteligencia militar ruso, como sospechosos del envenenamiento de Sergei Skripal y su hija, Yulia. Las autoridades mostraron videos de cámaras de vigilancia donde se les ve a ambos en Salisbury.

Los hombres dijeron el jueves al canal de televisión satelital RT, financiado por el Kremlin, que estaban en Salisbury como turistas, para ver la famosa catedral de la ciudad, y negaron trabajar para la inteligencia militar.

Varios opositores al Kremlin han muerto por envenenamiento o sospecha de envenenamiento en los últimos 15 años.

___

Jim Heintz en Moscú contribuyó a este despacho.