Toluca golea en casa 4-0 a Querétaro

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Luis Ángel Mendoza marcó un doblete con el que los Toluca goleó 4-0 a Querétaro el domingo, para dar un paso importante con miras a clasificarse a la liguilla del torneo Apertura mexicano, que celebró su 14ta jornada.

Mendoza marcó sus tantos a los 13 y 57 minutos; el chileno Osvaldo González marcó a los 52, y Alexis Vega hizo lo propio a los 60,

Los Diablos Rojos se enfilan a ser uno de los invitados a la liguilla, al escalar a la quinta posición con 25 puntos. Querétaro está fuera de la zona de clasificación, en la décima posición con 19 unidades.

Mendoza mandó adelante a los anfitriones luego de que recuperaron en campo contrario el esférico, que el extremo escarlata recibió en el área, donde se quitó a un zaguero con un recorte y definió con un potente zurdazo.

La misión de sacar puntos en terreno ajeno se tornó en algo muy complicado para los Gallos Blancos al sufrir la expulsión del ariete chileno Edson Puch a los 25 minutos, lo que los dejó muy disminuidos.

La ofensiva escarlata explotó en un lapso de ocho minutos poco después del comienzo del complemento para sentenciar la goleada ante sus aficionados.

González amplió la ventaja después de que el arquero brasileño Tiago Volpi rechazó el esférico, pero lo dejó a merced del chileno, quien lo mandó a las redes con un disparo a los 52.

Apenas habían pasado cinco minutos cuando en un nuevo ataque, Mendoza recibió el balón en el área y después de controlarlo, lo mandó a las redes con un tiro que se anidó en las redes junto al poste.

El frenesí ofensivo escarlata no paró y consumaron la goleada en un contragolpe en el que el colombiano Luis Quiñones recibió el esférico y al enfilarse al marco de Volpi pisó el balón para dejárselo a Vega para que firmara el tanto con un disparo que sorprendió a los zagueros y al arquero.

El brasileño Camilo Sanvezzo pareció marcar el tanto del honor para Querétaro con un remate a los 88, pero se decretó que estaba en fuera de juego, lo que invalidó la jugada y dejó en blanco a los visitantes.

Querétaro sufrió por segunda ocasión en el campeonato una derrota por 4-0 luego de la que padecieron en la cuarta fecha en su visita a León.

Los Diablos Rojos visitarán la próxima jornada al líder América en el Estadio Azteca, mientras que los Gallos Blancos recibirán a Santos, que es segundo en la clasificación.

En el duelo con el que concluyó la jornada, Puebla goleó como visitante 4-0 al León.

El extremo uruguayo Christian Tabó marcó un doblete, a los nueve y 33 minutos, y el colombiano Félix Micolta convirtió el tercero a los 67. En los descuentos, Francisco Acuña hizo más escandalosa la goleada con el cuarto tanto.

Con la conclusión de la jornada, América y Santos tienen 28 puntos; Cruz Azul 27; Pumas 26; Toluca 25; Monterrey 23; Morelia 22; Tigres 20; Pachuca y Querétaro 19; Puebla 18; Guadalajara, León y Tijuana 16; Necaxa 13; Atlas y Veracruz nueve.

Los duelos de la próxima jornada son Morelia vs. Tigres y Puebla Chivas el viernes 2 de noviembre; Pachuca vs. Necaxa, América vs. Toluca, Monterrey vs. Veracruz, Lobos vs. Tijuana el sábado 3 de noviembre; Pumas vs. Cruz Azul, Querétaro vs. Santos y Atlas vs. León el domingo 4 de noviembre.