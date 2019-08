Todd Phillips le da un tono serio a “Joker”

LOS ANGELES (AP) — Joker (El Guasón) es un personaje que ha estado en la cultura popular casi por 80 años y ha tenido muy buenas versiones como las legendarias de Jack Nicholson y Heath Ledger. Pero de acuerdo con muchos, la versión de Joaquin Phoenix para el villano por excelencia de Batman es totalmente diferente a lo que ha visto el público.

Por eso "Joker" (“Guasón”) no ha sido tratada como una película de cómic cualquiera, sino que se considera como posible contendiente para los Oscar con premieres despampanantes en los más prestigiosos festivales de cine de fin de año, Venecia y Toronto, antes de que llegue a los cines el 4 de octubre. Incluso Warner Bros., el estudio con las llaves del universo de DC Comics, dejó que el director y guionista Todd Phillips hiciera lo que deseara con este personaje: Un retrato realista al estilo de las películas de Martin Scorsese en la década de 1970 sobre cómo el comediante Arthur Fleck se convirtió en Joker.

“No se cae en una tina con ácido y sale riendo”, dijo Phillips. "Eso es algo de los cómics”.

Así que Phillips y su coguionista Scott Silver, quien también ha colaborado en cintas como "8 Mile" (“8 Mile: Calle de ilusiones”) y ''The Fighter" (“El peleador”) revisaron todos los elementos que conocemos sobre Joker, un personaje sin una historia que explique su origen y los pasaron por un “filtro del mundo real”, su estilo, su risa y su personalidad. Esto implicó abandonar gran parte del material original. Incluso el elemento de la comedia, que tiene algún fundamento en los comics, era de alguna manera accidental.

“Realmente no lo sabíamos cuando lo escribimos”, dijo Phillips sobre su conveniente relación con la novela gráfica "The Killing Joke" (“Batman: la broma asesina”) que revisa el origen de Joker.

Es un “villano” que es presentado de una manera empática.

“Estas de su lado hasta que ya no puedes más”, dijo Phillips. Pero ese punto ha sido diferente para todos a los que les mostrado la cinta hasta ahora.

Su enfoque único y el hecho de que el primer actor en el que pensaron para interpretarlo accediera, ayudó a atraer talento que no necesariamente haría una película basada en un personaje de cómic, incluyendo dos de los colaboradores de Scorsese: Robert De Niro y la productora Emma Tillinger Koskoff, quien ha trabajado con Scorsese desde "The Departed" (“Los infiltrados”).

“No es mi género favorito, el género de cómics”, dijo Koskoff. "Literalmente no puedo ver esas películas. Intento pero no puedo, debería pero no puedo. Pero me encanta esta película, incluso si no trabajara en esta película me encantaría verla”.

Koskoff ayudó a convertir a “Joker" en una verdadera película de Nueva York, uniendo algunos de sus mejores compañeros de equipo de la más reciente película de Scorsese "The Irishman" (“El irlandés”) y usando su gran conocimiento para realizar filmaciones en la ciudad que ella describe como la mejor y la más difícil. Filmaron en unas 30 locaciones en el Bronx, Queens, Brooklyn, Manhattan y las áreas aledañas como Newark, Nueva Jersey, que se convirtió en la Times Square de Ciudad Gótica.

“Lo que Todd hizo aquí es único y especial”, agregó. “Creo que lo catapultará a otro nivel y lo sacará del mundo de la comedia”.

Phillips logró el éxito en Hollywood por hacer las comedias populares "Old School" (“Aquellos viejos tiempos”) y la serie de "The Hangover" (“¿Qué pasó ayer?”), por lo que darle un toque serio a un personaje de comic es algo nuevo también para él. Y se está acostumbrando a toda la atención y el escrutinio previo al estreno.

Además de ser un personaje tan famoso y una película que no parece seguir ningún molde previo, enfrentan información errónea que circula en internet. Por ejemplo, Scorsese nunca tuvo planes de producirla. Los dos se habían escrito en privado sobre el guion, pero Scorsese estaba ocupado con la postproducción de "The Irishman" cuando "Joker" se estaba filmando. Phillips tampoco llamó al director de programación del Festival Internacional de Cine de Venecia para pedir que “Joker” entrara en competencia, simplemente los invitaron y aceptaron. También hay un supuesto guion filtrado circulando en la red, y Phillips cree que se trata de un borrador de abril de 2018, "se sorprenderán mucho cuando vean la película”, dijo. El guion cambió bastante entre esa versión y cuando comenzaron a filmar en septiembre del año pasado.

Warner Bros. le hizo tener que pasar por “muchas pruebas” antes de que aceptaran, pero una vez que acordaron un presupuesto, del que Phillips sólo dice que es bajo para el cine, pero enorme para el mundo real, el estudio le dio rienda suelta.

"Fueron increíblemente valientes al decir ‘OK, no hay reglas, simplemente has tus cosas”, dijo. “Fue increíble”.

Esto es bastante extraordinario tomando en cuenta que el personaje está actualmente en las películas del Universo Extendido de DC y es interpretado por Jared Leto. El equivalente sería que Marvel permitiera una historia cruda sobre el origen de Thor sin Chris Hemsworth. La gente le ha dicho a Phillips que está loco por meterse con un personaje que es tan emblemático.

“Lo que estamos tratando de hacer con esta película es algo completamente diferente de las películas de cómic que hemos visto antes, y no porque esas versiones no sean buenas, sino que simplemente queremos intentar algo diferente”, dijo Phillips. "Pero esta no será la última película de Joker que se hará, algo me dice que en unos 10 años alguien más hará algo. Ya ha habido cinco versiones de este personaje y todas se han hecho brillantemente. Esta es más una interpretación en grupo de un personaje que puede ser reinterpretado infinitamente.

La película también se ha metido ya en la conversación sobre los Oscar, aunque sólo se sabrá si tiene potencial dependiendo de cómo sea recibida en Venecia y Toronto así como en la extenuante temporada de premios. Phoenix, considerado uno de los mejores actores activos en la actualidad, nunca ha ganado un Oscar.

"Joker está en un nivel 11. Siempre en 11, pero verlo estar en un nivel 2 y convertirse gradualmente en un 11 es donde la actuación es tan hermosa, es su transformación lenta", dijo Phillips. "(Phoenix) se metió profundamente en el personaje y eso hizo que cada día fuera emocionante”.

En cambio no sería el primer Oscar para el personaje. Ledger ganó un Premio de la Academia póstumo como actor de reparto por "The Dark Knight" (“Batman - El caballero de la noche”) de 2008.

También podría señalar el comienzo de una nueva era para las películas de comics. Como dijo Phillips: "se han convertido en nuestro Shakespeare".

“Son un gran punto de partida para hacer algo interesante”, dijo.

