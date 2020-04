Temor por coronavirus llega al fútbol sueco

El sábado debía comenzar una nueva temporada en el fútbol sueco, con la perspectiva de obtener grandes ingresos a partir de un nuevo convenio para transmisiones por televisión.

Se esperaba asimismo otra cerrada lucha por el título, tal como ocurrió el año pasado.

Y en dos meses la selección de Suecia debía estar jugando la Eurocopa, con mucha confianza, dos años después de avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo, un logro no visto desde 1994.

Todas esas expectativas se han derrumbado. La rápida propagación del coronavirus ha obligado a posponer un par de meses la campaña de la Allsvenskan.

El comienzo está previsto ahora para “comienzos de junio”, pero incluso eso parece demasiado optimista para algunos. La Euro se ha pospuesto un año, y algunos clubes suecos temen ya la posibilidad de caer en la bancarrota.

Miembros de la máxima categoría en Suecia pintan un panorama sombrío. El más reciente en hacerlo fue el Helsingborg, esta semana.

“La verdad es que los efectos del coronavirus nos han golpeado tan duro que tendremos que cuestionarnos nuestra existencia en el futuro”, sentenció Krister Azelius, presidente de ese club del sur.

En Inglaterra, ha surgido un gran debate acerca del grado en que los jugadores deberían renunciar a sus salarios durante la pandemia. En Suecia, donde los sueldos son mucho menores, varios futbolistas fueron ya destituidos o vieron recortada su paga.

Una suspensión de la liga más allá de junio parece impensable en estas condiciones.

“Es preocupante. No es una situación en la que simplemente puedas oprimir el botón de pausa”, dijo Kevin Walker, mediocampista del campeón defensor Djugarden, durante una entrevista telefónica con The Associated Press.

“Los clubes vislumbraban buenos tiempos, en los que obtendríamos más dinero y atraeríamos a mejores jugadores. El fútbol sueco estaba en alza... Ojalá que, en cuanto pase esta tormenta, podamos comenzar de nuevo”.

Walker dijo que el Djungarden está actualmente en una situación financiera que le permitirá capear el impacto inicial de esta crisis, gracias al título del año pasado y a que vendió al capitán Marcus Danielson al club chino Dailan. Según algunos reportes, esa transferencia realizada en febrero rebasó los 50 millones de coronas (4,8 millones de dólares).

De hecho, el mayor golpe para el equipo de Estocolmo podría llegar en el aspecto deportivo.

El Djungarden, que no se coronaba desde 2005, lo logró venciendo a Malmo y a Hammarby en noviembre. Debía competir en la eliminatoria para la Liga de Campeones a mediados de este año, en busca de un boleto para la glamorosa y lucrativa fase de grupos del certamen continental.

Con ello, habría obtenido una bolsa mínima de 165 millones de coronas, (16,2 millones de dólares), más una tajada del dinero generado por la televisión.

Ahora, hay incertidumbre acerca de cuándo podrán realizarse esos partidos.

