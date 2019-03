Teatros cancelan “Matar a un ruiseñor” por amenazas legales

NUEVA YORK (AP) — Decenas de teatros comunitarios y sin fines de lucro en Estados Unidos se han visto obligados a abandonar sus producciones de “Matar un ruiseñor” ante las amenazas legales del productor de Broadway y Hollywood Scott Rudin, lo que a su vez ha llevado a llamados para boicotear las obras de Rudin.

Rudin argumenta que la autora Harper Lee le otorgó los derechos mundiales exclusivos del título de la novela y que la adaptación actual de Rudin para Broadway — escrita por Aaron Sorkin — es la única versión que tiene permitido presentarse.

Esto significa que otras adaptaciones tuvieron que cancelarse en teatros pequeños como el Grand Theatre de Salt Lake City, el Mugford Street Players en Marblehead, Massachusetts, y el Kavinoky Theatre en Buffalo, Nueva York, así como una gira por Gran Bretaña e Irlanda. Esas versiones habían adquirido los derechos de una versión diferente, escrita por Christopher Sergel y proporcionada por The Dramatic Publishing Company (DPC).

En un comunicado Rudin defendió su postura. "Odiamos pedirle a cualquiera que cancele cualquier producción de cualquier obra en donde sea, pero las producciones en cuestión licenciadas por DPC violan los derechos que nos fueron otorgados directamente por Harper Lee", dijo.

“La obra obra de Sergel puede presentarse por contrato bajo las indicaciones descritas en su propio acuerdo con Harper Lee y si se cumplen esas reglas no tenemos problema con que la obra tenga na larga vida”, añadió.

La ira en internet no tardó en dejarse sentir con el hashtag #BoycottRudinplays (#BoicotALasObrasDeRudin). Chris Peterson, fundador de OnStage Blog, quiere que el público evite todas las producciones de Rudin en Broadway, incluyendo "Hilary and Clinton", ''Gary: A Sequel to Titus Andronicus", ''King Lear", ''The Ferryman" y "The Book of Mormon."

“Si un teatro estuviera robando conscientemente licencias creativas eso sería algo, pero esto es totalmente diferente, esto está mal”, escribió. “Prohibir a otros que interpreten esta pieza va en contra de todo lo que se trata esta novela en primer lugar”.

El Curtain Call Theatre en Braintree, Massachusetts, con un equipo enteramente voluntario, dijo que recibió una carta en la que amenazaban con pedir una indemnización de hasta 150.000 dólares, una enorme suma para un teatro donde los boletos para las obras cuestan entre 20 y 25 dólares para los musicales. El teatro terminó por cancelar la producción para evitar un riesgo financiero mayor.

En Ohio el Dayton Playhouse, un proyecto de teatro comunitario activo desde 1959, tuvo que cancelar abruptamente su puesta de “Matar un ruiseñor” pese a que el elenco y el equipo llevaban semanas trabajando en la producción.

"Me siento terrible por nuestros artistas, en el escenario y tras bambalinas, que han dado su corazón para hacer algo hermoso y bello solo para que termine abruptamente”, dijo Matt Lindsay, presidente de la junta de directores del Dayton Playhouse.

La adaptación para Broadway de Sorkin, creador de la serie "The West Wing" y galardonado con el Oscar por "The Social Network", cuenta con la actuación de Jeff Daniels como Atticus Finch, un abogado de Alabama que defiende a un hombre negro falsamente acusado de violar a una mujer blanca.

Un vocero de la Asociación Estadounidense de Teatros Comunitarios dijo el jueves que la organización no haría comentarios sobre la disputa.

Mark Kennedy está en Twitter como http://twitter.com/KennedyTwits .