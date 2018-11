Sin título de liga, Cruz Azul quedaría con un sabor amargo

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Fracasar en su objetivo de ser campeones de liga por primera vez en más de dos décadas dejaría a Cruz Azul con un sabor amargo a pesar del título de Copa que ganaron recientemente, dijo el viernes el zaguero paraguayo de la Máquina, Pablo Aguilar.

Los celestes vencieron a Monterrey el miércoles para ganar la Copa por cuarta ocasión en su historia, primera desde el 2013. Ese campeonato es el primero que celebra Cruz Azul desde que se coronó en la Liga de Campeones de la CONCACAF en el 2014.

En la liga, la Máquina no logra un cetro desde el torneo Invierno 97 y ha perdido cinco finales de liga desde entonces.

"Al estar en un equipo grande si no consigues todos los objetivos que planteaste, siempre quedará un sabor amargo", dijo Aguilar en rueda de prensa. "El primero ya lo tenemos pero si no logramos el segundo que es la liga quedará un sabor amargo. No podemos quedarnos sólo con la Copa o nos quedaríamos con ese sabor amargo y nuestra gente también".

Aguilar está en su primer torneo con la Máquina luego de una exitosa carrera en el país donde ha logrado campeonatos de liga con Tijuana y América y fue parte de una docena de fichajes realizados por el nuevo director deportivo Ricardo Peláez con la intención de que el equipo acabe con esa sequía.

"Si no soñamos no tenemos por qué pelear, se dice que por los sueños uno tiene que salir a pelear y el sueño y el objetivo es la liga", agregó Aguilar. "Ya tenemos prácticamente amarrada la liguilla y sigue latente el sueño, hay que tratar de imaginarte levantando la copa, no estamos agrandados pero hay que soñar y tratar de ir por él y si no se logra vendrán más objetivos o revanchas".

Cruz Azul fue el mejor equipo durante gran parte del torneo pero en las últimas semanas perdió gas y de ser primero resbaló al tercer puesto.

La Máquina visita el domingo a un Pumas que es cuarto y si sufre una derrota seguirá resbalando posiciones cuando sólo quedan tres fechas en el calendario regular.

"El objetivo es quedar dentro de los primeros cuatro y si no conseguimos la victoria nos pueden pasar y el objetivo se va de la mano, si queremos estar dentro de los primeros cuatro tenemos que ganar este partido", agregó Aguilar. "El equipo no está presionado, estamos contentos porque se consiguió el primer objetivo y ya pensamos en el otro, debemos trabajar humildemente porque eso te puede llevar a grandes cosas".