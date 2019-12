Rusia acusa a ex director de laboratorio antidopaje

ARCHIVO - En imagen de archivo del 23 de febrero de 2014, la bandera rusa ondea junto a la bandera olímpica durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi, Rusia. Rusia acusó al principal testigo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) de modificar importantes datos de laboratorio, algo rechazado por su abogado.(AP Foto/Matthias Schrader, archivo) less ARCHIVO - En imagen de archivo del 23 de febrero de 2014, la bandera rusa ondea junto a la bandera olímpica durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi, Rusia. Rusia ... more Photo: Matthias Schrader, AP Photo: Matthias Schrader, AP Image 1 of / 1 Caption Close Rusia acusa a ex director de laboratorio antidopaje 1 / 1 Back to Gallery

Rusia acusó al principal testigo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) de modificar importantes datos de laboratorio, algo rechazado por su abogado.

El Comité Investigador, una importante agencia del orden, dice que el exdirector del laboratorio antidopaje de Moscú Grigory Rodchenkov cambió remotamente desde el exterior los resultados de análisis tras haberse ido a Estados Unidos en el 2015.

“Toda la evidencia obtenida por la investigación muestra que Rodchenkov y personas no identificadas cambiaron intencionalmente la base electrónica de datos para distorsionar los parámetros e indicadores de las muestras de los deportistas rusos”, dijo la portavoz del Comité Investigador Svetlana Petrenko en una declaración el sábado.

Tras salir de Rusia, Rodchenkov se convirtió en un testigo clave para AMA, que este mes falló que los datos de dopaje fueron alterados para proteger a deportistas rusos que fallaron análisis de dopaje cuando los datos estaban bajo custodia del comité.

La entrega de los datos en enero debía haber sido una oferta de paz de Rusia que podía ayudar a descubrir violaciones pasadas de deportistas destacados rusos. Pero se ha convertido en otra batalla legal en la saga de casi seis años desde que Rusia fue la sede de los juegos olímpicos invernales en Sochi.

El abogado de Rodchenkov le dijo a la AP que la nueva acusación contra su representado es “una farsa”.

“Rodchenkov no podía ingresar y no ingresó a la base de datos”, le dijo Jim Walden a The Associated Press. “No estamos al tanto de que nadie lo haya hecho. Todo eso es una farsa”.

Este mes, AMA suspendió a Rusia de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por su manipulación de datos, aunque deportistas rusos podrán competir como neutrales.