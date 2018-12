Reed y Cantlay comparten la cima en World Challenge

NASSAU, Bahamas (AP) — Patrick Reed y Tiger Woods se encuentran muy alejados uno del otro en la tabla de marcadores tras una ronda del torneo World Challenge. Pero solo ellos saben si están distanciados también en otro aspecto después del fracaso en la Copa Ryder.

Reed no dio muestras de fatiga por sus viajes de Dubai a Hong Kong y a las Bahamas en semanas sucesivas, al registrar birdies en tres de sus últimos cinco hoyos el jueves para firmar una tarjeta de 65 golpes, siete bajo par, y compartir el liderato con Patrick Cantlay.

Woods nunca se colocó bajo par e inició su participación con 73, ocho golpes detrás, empatado en la 16ta posición en un torneo de 18 competidores.

Los comentarios de Reed luego que Europa se coronara en la Copa Ryder lo persiguen. En una entrevista telefónica con The New York Times horas después de la derrota, Reed culpó a Jordan Spieth por el hecho de no haber jugado juntos, al capitán del equipo estadounidense Jim Furyk por dejarlo un par de veces en la banca.

Y sugirió que no tuvo más remedio que formar dupla con Woods en París.

"Hablamos después de la Copa Ryder por un largo rato", aseveró Woods. "Hablamos entre nosotros y se quedará entre nosotros".

Esta vez Reed se mantuvo callado.

Luego de su octavo y último birdie en condiciones templadas en el club de golf Albany, se limitó a reconocer que habían hablado.

"Lo que sea que yo diga a otro jugador y a otras personas se queda entre nosotros", sostuvo Reed.

Henrik Stenson y Dustin Johnson se ubicaron en el segundo peldaño, a tres golpes de la punta, tras sendos recorridos de 68.