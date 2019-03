Reabren museo de Patrulla Fronteriza de EEUU tras protesta

Entrada al museo dedicado a la historia de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, en El Paso, Texas, el 29 de noviembre de 2018. (AP Foto/Russell Contreras, File) Entrada al museo dedicado a la historia de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, en El Paso, Texas, el 29 de noviembre de 2018. (AP Foto/Russell Contreras, File) Photo: Russell Contreras, AP Photo: Russell Contreras, AP Image 1 of / 1 Caption Close Reabren museo de Patrulla Fronteriza de EEUU tras protesta 1 / 1 Back to Gallery

EL PASO, Texas, EE.UU. (AP) — Un museo dedicado a la historia de la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos reabrió luego que, de acuerdo con funcionarios, manifestantes vandalizaran las piezas en exhibición durante una protesta organizada a mediados de mes.

El Museo de la Patrulla Fronteriza en El Paso anunció en su página de Facebook el miércoles que el museo recibiría a visitantes después de una protesta de defensores de derechos de los inmigrantes molestos por la detención de niños migrantes en el ahora cerrado centro de detención en Tornillo, Nuevo México.

Los manifestantes pegaron por todo el museo calcomanías de imágenes de niños migrantes que recientemente murieron bajo cuidado de la Patrulla Fronteriza, según funcionarios del lugar. Calcomanías fueron pegadas en una exhibición de agentes de la Patrulla Fronteriza que han fallecido en cumplimiento de su deber y en otras exposiciones del museo el 16 de febrero. Los activistas también dejaron improperios en el cuaderno de comentarios de visitantes al museo.

“Fue un caos. No fueron violentos realmente, pero estaban extremadamente bien organizados”, afirmó David Ham, el director del museo, al periódico El Paso Times luego que el museo cerrara. “Sabían a dónde ir, sabían en dónde estaban muchas de nuestras cámaras, sabían que tenemos poco personal los fines de semana”.

Los manifestantes, que se denominaron Tornillo: La Ocupación, negaron que la protesta hubiera causado daños permanentes.

“Actuamos porque el museo y espacios similares exhiben una perspectiva unilateral de lo que sucede en la frontera”, explicó el grupo en un comunicado enviado por correo electrónico pocos días después de la protesta.

La policía de El Paso investiga el incidente, si bien no ha habido detenciones.

Se desconoce cuánto costaron los daños al museo. Ham no respondió de momento un mensaje telefónico el jueves de The Associated Press en busca de comentarios.

El museo, con fondos privados y ubicado cerca de uno de los cruces fronterizos más transitados de Estados Unidos, busca contar la historia de la Patrulla Fronteriza conforme los puntos de vista de la nación sobre la inmigración, los viajes y la seguridad fronteriza han cambiado.

El Congreso creó la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en 1924. La agencia lentamente creció mientras su misión pasó de detener a inmigrantes chinos que cruzaban desde México, a su rol actual en un momento de inmigración masiva, narcotráfico y disputas políticas.