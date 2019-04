Radcliffe vuelve al teatro en Londres en una obra de Beckett

LONDRES (AP) — Daniel Radcliffe volverá al teatro en Londres, en una puesta doble de Samuel Beckett.

El Old Vic Theatre dijo que el astro de "Harry Potter" aparecerá junto a Alan Cumming en una producción de la lúgubre comedia "Endgame" que se estrena en febrero de 2020. Se presentará junto a otra obra corta de Beckett rara vez producida: "Rough For Theatre II".

Radcliffe, de 29 años, actuó en el Old Vic en 2017 en "Rosencrantz and Guildenstern Are Dead" de Tom Stoppard.

La temporada 2019-2020 del Old Vic también reunirá a Claire Foy y Matt Smith, los astros de las dos primeras temporadas de "The Crown", como una pareja que lucha con el destino del planeta en "Lungs".

El teatro además planea montar "A Very Expensive Poison" de Lucy Prebble, basada en el asesinato del exagente ruso Alexander Litvinenko.