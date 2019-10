Queiroz y Colombia enfrentan interesante prueba ante Argelia

LILLE, Francia (AP) — El técnico Carlos Queiroz está consciente de que la efectividad de Colombia no es la ideal y espera se reactive el martes en el duelo ante Argelia, en la etapa de preparación para las eliminatorias de la Copa del Mundo de 2022 y la próxima Copa América.

Luego del empate sin goles en tiempo regular y que culminó en una derrota de 5-4 en la tanda de penales ante Chile por los cuartos de final de la pasada Copa América, Colombia igualó 2-2 con Brasil y en ceros frente a Venezuela _en un par de partidos amistosos en septiembre_ y nuevamente sin goles ante Chile en Alicante, España, el pasado sábado en juego de la fecha FIFA.

“Son tres partidos que no marcamos goles (incluyendo el de la Copa América), pero no hay que olvidar que hicimos dos goles a Brasil, no son muchos los goles que les habíamos hecho”, subrayó Queiroz en charla con los medios el lunes, un día antes del juego frente a Argelia.

Ahora, los colombianos tienen una interesante prueba ante un conjunto argelino que en 16 partidos mantiene un invicto de un año. Sin embargo, el exportero portugués confía en que sus pupilos logren concretar las oportunidades frente al arco rival.

“Ha sido difícil que los atacantes concluyan las jugadas... Creamos 14 situaciones de gol contra Chile y con tranquilidad los goles van a llegar”, señaló Queiroz. “Estamos jugando buen fútbol de ataque, pero hay que poner el balón en la portería”.

Colombia, al igual que contra Brasil y Venezuela, no contó para esa ocasión con sus estrellas James Rodríguez y Radamel Falcao. El liderato lo asumió Juan Guillermo Cuadrado, miembro de Juventus de Italia.

El goleador Duván Zapata, figura de Atalanta de Italia, se lastimó un muslo el sábado y abandonó la concentración.

Róger Martínez, Luis Sinisterra y Luis Muriel, compañero de Zapata en Atalanta, son candidatos para sucederlo.

“Contra Argelia será un partido muy interesante, son los campeones de África... Posee un fútbol moderno, ofensivo, tiene jugadores fantásticos, la organización y disciplina lo hacen un gran equipo”, destacó Queiroz del oponente.

El partido se celebrará en el estadio Pierre Moauroy de Lille, norte de Francia, y se aguarda una asistencia grande de argelinos.

“Excelente oportunidad de trabajar bajo presión... Tenemos a jugadores que actúan en grandes clubes de Europa y saben actuar con presión en contra”, concluyó.