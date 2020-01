Varias personas protestan contra las recientes acciones militares de Estados Unidos en Irak, durante una movilización en la plaza Pershing, en el centro de Los Ángeles, el sábado 4 de enero de 2020. El cartel al frente a la dercha dice "No al Complejo Militar Industrial" de Estados Unidos. Otros carteles señalan "No a la guerra contra Irán. Estados Unidos fuera del Oriente Medio", y "Efectivos estadounidenses fuera de Irak". (AP Foto/Damian Dovarganes) less