Príncipe Guillermo: No tendría problemas con un hijo gay

El príncipe Guillermo de Inglaterra, duque de Cambridge, reacciona al recibir un regalo del director ejecutivo del Albert Kennedy Trust, Tim Sigsworth, durante una visita para aprender sobre los problemas que enfrentan los jóvenes LGBTQ sin hogar, el miércoles 26 de junio del 2019 en Londres. (Jonathan Brady/Pool Photo vía AP)

LONDRES (AP) — El príncipe Guillermo de Inglaterra dice no tendría ningún problema si uno de sus hijos resultara gay, aunque le preocuparía la reacción del público.

Guillermo hizo este comentario el miércoles mientras visitaba a un grupo no lucrativo en Londres que trabaja con jóvenes LGBT sin hogar o que viven en ambientes hostiles.

Un participante en la discusión de grupo en el Albert Kennedy Trust le preguntó: "Si tu hijo un día en el futuro te dijera, 'Oh soy, oh soy lesbiana' o lo que fuera, ¿cómo reaccionarías?"

Guillermo respondió que "obviamente no tendría el menor problema".

El padre de tres hijos dijo: "Me preocupa no porque ellos sean gay. Me preocupa cómo todos los demás reaccionarán y lo percibirán, y ellos sufrirían esa presión".