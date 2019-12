Porcello pacta con Mets por 10 millones y un año

ARCHIVO - En esta foto del 8 de septiembre de 2019, Rick Porcello lanza para los Medias Rojas de Boston ante los Yanquis de Nueva York. (AP Foto/Michael Dwyer, archivo)

SAN DIEGO (AP) — Rick Porcello, ex ganador del premio Cy Young en la Liga Americana, y los Mets de Nueva York pactaron un contrato de 10 millones de dólares por un año, informó a The Associated al tanto de las negociaciones.

La persona habló con AP con la condición de no ser identificada debido a que el acuerdo no ha sido anunciado oficialmente.

Un derecho que cumplirá 31 años el 27 de diciembre, Porcello se suma a una rotación que incluye a Jacob deGrom, Noah Syndergaard, Marcus Stroman y Steven Matz.

Porcello tuvo marca de 14-12 con 5.52 de efectividad en 32 aperturas el año pasado, su quinto y último con Boston. Su mejor año con los Medias Rojas fue en 2016, cuando terminó con foja de 22-4 y ganó el Cy Young.

“Lo ha hecho antes”, dijo el gerente general Brodie Van Wagenen. “Es alguien que con experiencia. Ha rendido en los playoffs. Tiene anillos en sus dedos”.

De por vida, Porcello tiene foja de 149-118 y efectividad de 4.36 en 11 campañas en las mayores, las primeras seis con Detroit.

Nueva York también tiene casi atado un contrato de un año con el derecho Michael Wacha. Con Seth Lugo y Robert Gsellman dispuestos a prepararse como abridores para la pretemporada, los Mets tendrían a ocho potenciales iniciadores pugnando por cinco plazas en los entrenamientos de primavera.

“Creo que tenemos la rotación abridora más profunda de las mayores”, dijo Van Wagenen.