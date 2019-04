Poco suspenso en 1ra ronda de playoffs de la NBA

James Harden, de los Rockets de Houston, reacciona tras una falta en el partido de playoffs ante el Jazz de Utah, el sábado 20 de abril de 2019 (AP Foto/Rick Bowmer) James Harden, de los Rockets de Houston, reacciona tras una falta en el partido de playoffs ante el Jazz de Utah, el sábado 20 de abril de 2019 (AP Foto/Rick Bowmer) Photo: Rick Bowmer, AP Photo: Rick Bowmer, AP Image 1 of / 1 Caption Close Poco suspenso en 1ra ronda de playoffs de la NBA 1 / 1 Back to Gallery

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Hay tal vez un aspecto positivo para los Pacers de Indiana, tras ser el primer equipo eliminado en los playoffs de la NBA: No tendrán que mirar más encuentros de la primera fase de esta postemporada.

Deberían estar agradecidos por ello.

El suspenso ha escaseado en estos playoffs. ¿Partidos apretados? Ha habido muy pocos, intermitentes. ¿Niveles de audiencia televisiva? Han caído más de 10% respecto de los observados el año anterior, un mazazo mediático con el cual queda claro que los aficionados ocasionales no sintonizan los encuentros ante la ausencia de LeBron James _fuera de estas instancias por primera vez desde 2005. ¿Venta de entradas? Había asientos disponibles en el mercado secundario para el partido del lunes entre Milwaukee y Detroit, incluso a 18 dólares.

Por ese precio era posible ver al mejor equipo de la liga en la campaña regular. Los Bucks tienen además a Giannis Antetokounmpo, candidato al Jugador Más Valioso de la temporada.

Es probable que este partido represente la última oportunidad de los fanáticos de los Pistons para mirar a su equipo en casa durante esta campaña. Pero al parecer pocos quieren verlo.

Y no se les puede culpar.

La brecha entre los equipos poderosos y los demás en la NBA parece más bien un gran abismo. A menos que San Antonio gane dos de los próximos tres duelos frente a Denver o que algún equipo remonte una desventaja de 3-1 o 3-0, los cuatro mejores preclasificados de cada conferencia sortearán con éxito la primera ronda de los playoffs, algo que no ocurre desde 2008.

Por un lado, ello significa que los duelos de la ronda siguiente podrían ser mejores: Boston-Milwaukee, Golden State-Houston, Filadelfia-Toronto. Ninguno de esos encuentros está definido aún, pero todos lucen fascinantes.

“Uno puede tomar el control de una serie si gana los partidos de visitante”, dijo Stephen Curry, el astro de Golden State. “Hemos sido capaces de hacer eso”.

El fin de semana, los equipos mejor ubicados en la campaña regular tomaron precisamente el control con victorias en cancha ajena. Los visitantes tuvieron una foja de 4-0 el sábado y la repitieron el domingo. Eso jamás había ocurrido en la historia de la NBA.

Y en vista de que los equipos de abajo han desaprovechado el hecho de ser locales, esta primera ronda podría terminar muy pronto.

Boston barrió a Indiana. Houston puede hacer lo propio con Utah el lunes por la noche. Filadelfia, Golden State, Toronto y Portland tienen la posibilidad de resolver sus series en cinco compromisos.

Hasta el lunes, sólo una serie _la de Denver ante San Antonio_ llegará con seguridad a un sexto encuentro. La última vez que ninguna serie de primera ronda llegó a un séptimo partido fue en 2011.

A los fanáticos les gustaría el dramatismo que conllevan los duelos apretados, las series largas, el toma y daca. Pero desde luego, a los jugadores no les molesta clasificarse sin tanta adrenalina.

“No me preocupa esto ni presto atención ahora a nadie más”, dijo el base de Toronto, Danny Green, cuyo equipo tiene una ventaja de 3-1 sobre Orlando. “Nos enfocamos en nosotros y en Orlando. No queremos saltarnos pasos. No podemos pensar en la siguiente serie. No hemos ganado ésta todavía. No puedo pensar siquiera en la próxima serie. Orlando tiene nuestra atención y la merece. Es un equipo muy bueno y no miramos más adelante porque no lo hemos vencido. La tarea no ha finalizado”.

Hasta antes de la actividad del lunes, se han disputado 30 encuentros en estos playoffs. Los equipos visitantes tienen una foja de 16-14, lo que resulta absurdo.

Y sólo dos de los 30 partidos se han decidido por tres puntos o menos. El margen de victoria en lo que va de esta postemporada es de 13,7 puntos en promedio.

Así que ha habido duelos y series desiguales. Para el miércoles podrían quedar sin definir sólo dos series de primera ronda. Para el jueves podría ser una sola.

Y el viernes, la primera ronda podría estar finiquitada. Existe cierta posibilidad de que ésta sea la primera ronda más breve desde que la NBA implementó las series a un máximo de siete partidos en 2003.

La segunda ronda empezará el sábado, cuando muy pronto. Sólo entonces habrá más esperanza de que los encuentros sean más emocionantes.