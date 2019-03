Perú: alcalde quiere ciudad libre de venezolanos

QUITO (AP) — El alcalde de la población peruana de Huancayo rechazó el viernes que su iniciativa para declarar a su ciudad “libre de venezolanos” sea xenófoba y sostuvo que busca reglamentar el trabajo informal, al tiempo que negó que vaya a expulsar a miembros de esa comunidad.

En declaraciones a The Associated Press, Henry López precisó que “no estamos hablando de un acto de xenofobia... sino de reglamentar el trabajo y la presencia de los venezolanos haciendo trabajo informal en las calles”.

Aseveró que “hay unos 6.000 venezolanos en nuestra ciudad de los cuales 5.000 están en la informalidad, por lo cual es nuestra decisión hacer cumplir la reglamentación que rige la convivencia en nuestro país”.

Huancayo es una ciudad ubicada en el centro andino del país a unos 300 kilómetros al este de Lima que tiene cerca de 160.000 habitantes.

Según un comunicado de la municipalidad de Huancayo fechado el 27 de marzo López dijo que “me eligieron para poner orden en la ciudad y si por eso me van a decir xenófobo, no me molesto. Y si por eso los venezolanos me van a agredir o insultar como lo hicieron, estoy aquí para poner el pecho por mi ciudad”.

López relató que ese día fue agredido por un grupo de venezolanos que se desempeñan como choferes en Huancayo al salir de la municipalidad, lo que se suma a quejas diarias de vecinos sobre el supuesto comportamiento agresivo de los extranjeros.

Perú es uno de los destinos preferidos de los venezolanos que huyen de la grave crisis económica, política y social que azota su país.

La Organización Internacional para las Migraciones en Perú destacó que durante este año el país sumará un millón de migrantes venezolanos.