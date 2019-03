Guaidó llega a Buenos Aires, redobla desafío contra Maduro

El autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a la izquierda, y el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, escuchan la interpretación de sus himnos nacionales durante una ceremonia de bienvenida en Asunción, Paraguay, el viernes 1 de marzo de 2019. (AP Foto / Jorge Sáenz)

BUENOS AIRES (AP) — El líder opositor venezolano Juan Guaidó dijo el viernes desde Argentina que aún no define una fecha para su regreso a Venezuela por los riesgos que ello implica. También confirmó canales de diálogo con China y Rusia para que apoyen la transición democrática en su país.

El titular de la Asamblea Nacional venezolana, que se autoproclamó presidente interino de su país el 23 de enero, formuló estas declaraciones durante una conferencia de prensa que ofreció en Buenos Aires tras reunirse con el mandatario argentino Mauricio Macri como parte de la gira por países sudamericanos que le han brindado apoyo en desafío al gobierno de Nicolás Maduro

“La vuelta a Venezuela va a ser muy pronto. Hay una dictadura que persigue, el ejercicio de la política está criminalizado”, sostuvo el joven dirigente. “Estamos conscientes del riesgo que hay”.

Guaidó llegó a la capital argentina tras visitar Paraguay y Brasil, donde también fue recibido por sus respectivos mandatarios. Tras Argentina visitará Ecuador, según confirmó el presidente Lenín Moreno el mismo día en rueda de prensa, y después seguirá a Perú.

En Buenos Aires lo recibió en el aeropuerto local el canciller argentino Jorge Faurie y luego se trasladó a la residencia presidencial de Olivos, suburbio al norte de la ciudad. Ciudadanos venezolanos, a favor y en contra del dirigente, se acercaron al acceso del complejo e intercambiaron algunos insultos.

Macri fue uno de los primeros gobernantes en reconocer a Guaidó en un gesto que marca el contraste en la política exterior de la mayoría de los actuales gobiernos de Sudamérica respecto a sus antecesores de centro-izquierda, que apoyaban a Maduro.

“Es muy importante el reconocimiento de Argentina. Se inicia una nueva etapa en relación Venezuela-Argentina, basada en derechos, democracia, libertad”, sostuvo.

Consultado sobre si el abierto apoyo que le brinda Estados Unidos no es suficiente y que debería también obtener el reconocimiento de otras potencias como Rusia y China, que hasta ahora mantuvieron su apoyo a Maduro, Guaidó aseveró que “ya está abierto (el canal de negociación). No es sencillo, toma tiempo generar confianza”.

La víspera China y Rusia vetaron una resolución crítica al gobierno de Maduro en el consejo de seguridad de Naciones Unidas impulsada por Estados Unidos.

El presidente argentino hizo referencia a Venezuela durante su discurso ante el Congreso en la apertura del año legislativo: "Hoy recuperamos el rol positivo en la región y en la escena global. Eso incluye el trabajo con el Grupo de Lima para condenar las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y el reconocimiento del presidente encargado Juan Guaidó”.

Más temprano, Guaidó había anunciado más movilizaciones callejeras y el ingreso de ayuda humanitaria a su país para mitigar las necesidades de más de 300.000 personas durante una visita a Paraguay en la que fue recibido con honores oficiales.

"Paraguay es un hermano de la causa democrática que comparte nuestros ideales de libertad y solidaridad", dijo.

"Los que actualmente usurpan los símbolos de mi país no podrán contener el proceso de reconstrucción democrática y económica. Venezuela tiene enormes recursos petrolíferos pero sufre una crisis económica", añadió en una declaración pública en el palacio de gobierno local, sin aceptar preguntas de la prensa. Informó, además, que unos 600 oficiales de las fuerzas armadas "se pusieron del lado de la constitución", sin dar mayores detalles.

Guaidó llegó procedente de Brasil, donde se entrevistó con el mandatario Jair Bolsonaro. Por su parte, una fuente diplomática que pidió no ser identificada por no estar autorizada para declarar de forma oficial dijo a The Associated Press que el líder de la Asamblea Nacional venezolana visitará Lima el domingo. “Es parte de la gira que viene realizando en la región”, agregó.

Venezuela sufre una crisis política y económica que, según cifras de las Naciones Unidas, ha obligado a más de tres millones de personas a abandonar el país.

Paraguay rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro el 10 de enero cuando el presidente Mario Abdo Benítez desconoció su nuevo mandato junto a otros 12 Estados que integran el llamado Grupo de Lima. Estados Unidos y varias naciones latinoamericanas y europeas han dado su respaldo a Guaidó.

Guaidó, de 35 años y militante del partido Voluntad Popular, se autoproclamó el 23 de enero presidente encargado de Venezuela hasta que se realicen nuevas elecciones.

La oposición venezolana afirma que el resultado de los comicios de mayo de 2018 en los que Maduro fue reelecto es ilegítimo porque muchos electores se quedaron en su casa en rechazo a la elección, la oposición fue proscrita y empleados públicos y beneficiarios de programas sociales del gobierno fueron presionados para votar por Maduro.

Desde 2013, cuando Maduro fue elegido sucesor del fallecido Hugo Chávez, la economía del país tuvo declive en sus principales indicadores, según informes del Parlamento y organismos internacionales. La hiperinflación, uno de los mayores problemas económicos de Venezuela, cerró el año pasado en 1.698.000%, de acuerdo con datos proporcionados por el Congreso venezolano.

---------

Servín reportó desde Asunción.

Los periodistas de The Associated Press Gonzalo Solano y Franklin Briceño, desde Quito y Lima, contribuyeron con esta nota.