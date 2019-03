Otorgan “Nobel” de tecnología a la inteligencia artificial

SAN FRANCISCO (AP) — Las computadoras se han vuelto tan inteligentes en los últimos 20 años que las personas no dudan en hablar con asistentes digitales como Alexa o Siri o ver a sus amigos automáticamente etiquetados en fotos publicadas en Facebook.

Pero esos saltos cuánticos de la ciencia ficción a la realidad requirieron un arduo trabajo de científicos informáticos como Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton y Yann LeCun, quienes hicieron posible que las máquinas aprendieran como humanos a través de un avance ahora conocido por muchos como “inteligencia artificial”.

Su entendimiento y persistencia fueron reconocidos el miércoles con el Premio Turing, que en el sector tecnológico equivale a un Nobel. El galardón incluye un premio de 1 millón de dólares financiado por Google, una empresa donde la inteligencia artificial es parte de su ADN.

El premio es el más reciente reconocimiento al papel instrumental que la inteligencia artificial jugará en la definición de la relación entre la humanidad y la tecnología en las décadas futuras.

“La inteligencia artificial es ahora una de las áreas de más rápido crecimiento en toda la ciencia y uno de los temas más hablados en la sociedad”, dijo Cherri Pancake, presidenta de la Asociación de Maquinaria Computacional (ACM), el grupo que entrega el Premio Turing.

Aunque se conocen desde hace más de 30 años, Bengio, Hinton y LeCun han trabajado por separado la mayor parte del tiempo en un sector conocido como redes neurales. Estos son motores electrónicos que permiten funciones como el reconocimiento facial y de voz, áreas donde las computadoras han hecho enormes avances en la última década. Tales redes neurales también son un componente crítico de los sistemas robóticos que están automatizando un amplio rango de actividades humanas, como conducir.

“Durante mucho tiempo la gente pensó que lo que hacíamos no tenía sentido”, dijo Hinton en entrevista con The Associated Press. “Mi mensaje para los jóvenes investigadores es no se den por vencidos aunque todos les digan que lo que están haciendo es tonto”, agregó.

Hinton es vicepresidente en Google, LeCun es jefe de inteligencia artificial en Facebook y Bengio es académico en la Universidad de Montreal y director del Instituto de Inteligencia Artificial en Quebec.