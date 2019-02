Olivia Colman, y no Glenn Close, es la ganadora del Oscar

Olivia Colman recibe el Oscar a la mejor actriz por "The Favourite" el domingo 24 de febrero del 2019 en el Teatro Dolby en Los Angeles. (Foto por Chris Pizzello/Invision/AP)

LOS ANGELES (AP) — Olivia Colman, y no Glenn Close, resultó ser "La favorita” en los Oscar.

La estrella británica fue la sorpresiva ganadora del premio a la mejor actriz por su papel de la reina Ana en "The Favourite" el domingo. Superó a Close, quien llegó al Teatro Dolby como la favorita para ganar su primer Oscar, luego de siete nominaciones, por "The Wife".

En vez, y tras quedar anonadada al escuchar su nombre, Colman fue quien subió al escenario.

Miró a Close en el público y dijo: "Has sido mi ídolo por mucho tiempo y no quería que las cosas fueran así”.

La actriz estadounidense de 71 años lleva 0 de 7 en los Oscar, un número que la hace la actriz viva con el mayor número de postulaciones sin victoria. Close llegó al final de la temporada de premios con un gran impulso que incluyó su triunfo en los Globos de Oro (como mejor actriz en una cinta de drama), los SAG y los premios Spirit del cine independiente.

Colman arrancó carcajadas del público a lo largo de su discurso y le lanzó un beso a la también nominada Lady Gaga, quien le respondió con el mismo gesto.

La actriz gregó su Oscar a sus triunfos anteriores en los Globos de Oro (como mejor actriz en una cinta de comedia), los BAFTA y la Sociedad Nacional de Críticos de Cine por el papel.

“No les puedo decir lo que siento”, dijo tras bambalinas. “El próximo año lo podré poner en palabras, no sé qué hacer conmigo en este momento”.

Emocionada, les agradeció a sus hijos — de 13, 11 y 3 años — quienes dijo que estaban viendo la ceremonia desde la casa de su agente en Los Angeles. Tras dudar si la estaban viendo o no, les dijo que vieran bien porque “esto no volverá a suceder”.

Colman ya sabe dónde pondrá su estatuilla: "En mi cama entre mi esposo y yo. Pero él no lo sabe todavía”.

Al preguntarle que diría la reina Ana de su triunfo, respondió: “Come algo de pastel”.

Además de Close, Colman superó a la actriz mexicana de “Roma” Yalitza Aparicio, a Lady Gaga de "A Star is Born" y a Melissa McCarthy de "Can You Ever Forgive Me?".