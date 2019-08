En esta foto de archivo del 1 de junio de 2019, Lil Nas X durante su actuación en el concierto "HOT 97 Summer Jam 2019" en East Rutherford, Nueva Jersey. El éxito del rapero "Old Town Road", que rompió el récord de "One Sweet Day" de Mariah Carey y “Despacito” Luis Fonsi con el mayor número de semanas en el primer puesto de la lista Hot 100 de Billboard, impuso nuevas marcas en las listas de canciones de R&B/hip hop y de rap. (Foto Scott Roth/Invision/AP, archivo) less