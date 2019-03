Ohtani: Trout se merece su contrato estratosférico

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 3 de abril de 2017, Mike Trout, de los Angelinos de Los Ángeles, festeja luego de conectar un jonrón ante los Atléticos de Oakland (AP Foto/Ben Margot, archivo) ARCHIVO - En esta foto de archivo del 3 de abril de 2017, Mike Trout, de los Angelinos de Los Ángeles, festeja luego de conectar un jonrón ante los Atléticos de Oakland (AP Foto/Ben Margot, archivo) Photo: Ben Margot, AP Photo: Ben Margot, AP Image 1 of / 1 Caption Close Ohtani: Trout se merece su contrato estratosférico 1 / 1 Back to Gallery

TEMPE, Arizona, EE.UU. (AP) — Mike Trout volvió el miércoles al terreno y cumplió turnos al bate durante un juego interescuadras de ligas menores contra otros peloteros de los Angelinos de Los Ángeles.

El astro finalizó sus seis apariciones ante el plato en el campo 4 con un jonrón. Luego, firmó algunos autógrafos y conversó con Torii Hunter, exjardinero de los Angelinos.

Trout no habló con la prensa, pero su compañero Shohei Ohtani sí lo hizo. El japonés aseveró que Trout, dos veces nombrado el Jugador Más Valioso de las mayores, se merece una extensión estratosférica de contrato.

“Estoy realmente feliz y emocionado por jugar con un pelotero tan grande por mucho tiempo”, expresó Ohtani. “Si alguien se merece un contrato tan grande es Mike. Pienso que definitivamente se lo merece”.

Trout, de 27 años, está cerca de formalizar un contrato por 12 temporadas y 432 millones de dólares. El convenio fue revelado el martes por una persona cercana a la negociación, quien habló con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato.

El convenio será probablemente anunciado hacia el final de la semana, dijo la fuente.

Ohtani recordó que había conocido a Trout cuando el japonés recorría varios parques de las Grandes Ligas, en su proceso para decidir para qué club jugaría.

“Realmente no sabía qué tipo de persona era. Sólo lo vi jugar en el terreno”, rememoró. “Tuve oportunidad de hablar con él durante mi reunión (con los Angelinos). En esa conversación que tuvimos me pareció que era un tipo genuinamente agradable. Pude comprobar que en realidad lo es cuando lo conocí más, así que esa impresión no cambió”.

Trout enfrentó a Cody Allen, el panameño Jaime Barría y Griffin Canning en el complejo de ligas menores. Además de su cuadrangular, bateó un par de sencillos.

En tanto, Ohtani continuó con su rehabilitación tras someterse a la cirugía de Tommy John en el codo derecho. El pelotero asiático, quien se destaca como pitcher y bateador, realizó 70 pitcheos, el más lejano a unos 50 pies del receptor. Practicó también su bateo en las jaulas.

Los Angelinos esperan que Ohtani regrese como bateador designado en la primera mitad de la temporada.

Ohtani reveló que el año pasado solicitó consejos de Trout para batear. Éstos dieron resultado, pues Ohtani finalizó con un promedio de .285, 22 jonrones, 61 impulsadas y el premio al Novato del Año de la Liga Americana.

“En cuanto a mi cuerpo, me siento bien. Todo está bien”, dijo el japonés cuando se le preguntó sobre su recuperación. “Hay algunas partes del bateo que debo pulir. Creo que lo estoy logrando”.

El siguiente paso será una práctica de bateo en el terreno para Ohtani, de 24 años, quien se sometió a la intervención quirúrgica el 1 de octubre”.

“Está bien”, consideró el manager de los Angelinos, Brad Ausmus. “Todo el tiempo ha estado atinado”.