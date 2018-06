Los actores Richard Snee, izquierda, y Paula Plum interpretan al presidente Gerald R. Ford y su esposa Betty Ford en la obra documental "SHE DID ALL THAT -- Betty Ford: Speaking Out, Saving Lives" en una fotografía sin fecha proporcionada por Birch Tree Productions. La obra se estrena el 28 de junio de 2018 en el Playwrights' Theatre de Boston. La ex primera dama, quien murió en 2011, creó centros de tratamiento para las adicciones al alcohol y otras drogas que han ayudado a generaciones de famosos y no famosos en Estados Unidos. (Nile Hawver/Birch Tree Productions via AP) less