¿Nuevo insulto? Mundial femenino compite con otras 2 finales

Megan Rapinoe, de la selección estadounidense, festeja luego de anotar ante Francia en los cuartos de final de la Copa del Mundo, el viernes 28 de junio de 2019, en París (AP Foto/Francisco Seco)

Megan Rapinoe considera que la situación del domingo constituye un nuevo insulto al fútbol femenino.

Apenas unas horas después de que estadounidenses y holandesas choquen en la final mundialista en Francia, se realizarán otros dos encuentros por títulos relevantes en la rama de hombres. Brasil y Perú disputan la final de la Copa América, mientras que Estados Unidos se mide con México por el cetro de la Copa de Oro.

Pese a la diferencia de horarios, esta triple oferta de finales robaría atención a la final de mujeres.

“Es ridículo y decepcionante, para ser sincera”, sentenció Rapinoe, la mediocampista estelar de Estados Unidos.

La FIFA considera que, por el contrario, realizar tres finales en la misma fecha llamará más la atención sobre todas éstas.

“La calendarización de los distintos eventos ha pasado por un proceso amplio de consulta, que ha involucrado a todos los interesados y ha tomado en cuenta diferentes aspectos de los calendarios de partidos de hombres y mujeres”, aseveró en un comunicado el órgano rector del fútbol mundial. “Es un hecho raro y emocionante”.

Victor Montagliani, presidente de la Concacaf, dijo sin embargo al diario The New York Times que la decisión de programar la final de la Copa de Oro para el domingo no fue deliberada, sino que se debió a un “error administrativo”.

“Es terrible”, opinó Aly Wagner, exjugadora de Estados Unidos, quien trabaja ahora como comentarista de Fox para el Mundial. “Me resulta muy molesto que el Mundial de mujeres no tenga su propio día para sostenerse por su cuenta y tener una final con el objetivo de dar realce a estas tremendas deportistas, su trabajo y sus logros. Ellos no soñarían siquiera en hacerles esto a los hombres. ¿Por qué se lo hacen a las mujeres?”.

La FIFA anunció las fechas principales del Mundial femenino el 18 de septiembre de 2017. El calendario completo fue dado a conocer el 9 de febrero de 2018.

Por su parte, la Concacaf no anunció la expansión de la Copa de Oro, de 12 a 16 equipos, sino hasta el 26 de febrero de 2018. El 27 de septiembre, informó que la final se realizaría el 7 de julio, en el Soldier Field de Chicago.

Y la Conmebol anunció las fechas de la Copa América al menos desde comienzos de 2018. El 18 de diciembre, informó que la final se jugaría a las 2000 GMT.

La final mundialista comenzará a las 1500 GMT. El duelo decisivo de la Copa de Oro iniciará a la 0115 GMT.

Al menos los patrocinadores no creen que haya “canibalismo” entre las tres finales.

“Esto no altera de forma o modo alguno lo que planificamos hacer”, dijo Chris Cutin, jefe de marca e innovación de “marketing” para Visa, uno de los seis socios de la FIFA.

Los anunciantes dirigen su publicidad a la audiencia muy específica de un torneo, ignorando con frecuencia a la de otros.

“La prioridad de Coca-Cola es el Mundial femenino, y vamos a hacer todo lo posible por llamar mucho la atención, por tener a mucha gente frente al televisor, mirando el partido”, recalcó Ricardo Font, jefe de patrocinios de esa compañía, otra asociada de la FIFA. “Lo siento por las otras finales. Estoy bastante seguro que la del Mundial femenino será de nuevo un gran suceso global”.

Pero para la selección femenina y los defensores de la equidad de género, las tres finales en el mismo día representan otro desdén, en una larga lista que incluye los premios monetarios y los convenios muy inferiores a los observados en el fútbol de hombres.

“No entiendo de verdad por qué hay tanta resistencia a ir sólo con un evento de mujeres”, dijo Rapinoe. “Pienso que está muy claro que las mujeres en el deporte no han sido tratadas con el mismo cuidado y financiación que se observan en el deporte de hombres”.