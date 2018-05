Djokovic vence a Dolgopolov en Italia; Nishikori avanza





Photo: Ettore Ferrari, AP Image 1 of / 2 Caption Close Image 1 of 2 El serbio Novak Djokovic responde un tiro de Alexandr Dolgopolov en duelo de la primera ronda del Abierto de Italia, en Roma, el lunes 14 de mayo de 2018. (Ettore Ferrari/ANSA via AP) El serbio Novak Djokovic responde un tiro de Alexandr Dolgopolov en duelo de la primera ronda del Abierto de Italia, en Roma, el lunes 14 de mayo de 2018. (Ettore Ferrari/ANSA via AP) Photo: Ettore Ferrari, AP Image 2 of 2 Kei Nishikori enfrenta a Feliciano López en duelo del Abierto de Italia, en Roma, el lunes 14 de mayo de 2018. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Kei Nishikori enfrenta a Feliciano López en duelo del Abierto de Italia, en Roma, el lunes 14 de mayo de 2018. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Photo: Alessandra Tarantino, AP Djokovic vence a Dolgopolov en Italia; Nishikori avanza 1 / 2 Back to Gallery

ROMA (AP) — Novak Djokovic no estaba pensando en lo que sigue luego de vencer el lunes 6-1, 6-3 al ucraniano Alexandr Dolgopolov e la primera ronda del Abierto de Italia.

Después de no llegar a los cuartos de final en seis torneos consecutivos tras una lesión de codo derecho, el 12 veces ganador de torneos Grand Slam no quiere ponerse demasiada presión _pese a que se ha coronado en cuatro ocasiones en Roma.

"Roma siempre ha sido un lugar donde me siento bien, donde he recibido mucho apoyo, donde he jugado bien y he tenido enormes resultados, y el partido de hoy me alienta y me da motivos para creer que puede ser una buena semana para mí", indicó Djokovic.

"Quisiera llegar hasta el final pero al mismo tiempo, revisando mis resultados, debo ser un poco más modesto con mis expectativas".

En el ranking publicado el lunes, Djokovic cayó al lugar 18, su posición más baja desde 2006, cuando aún era una estrella en ascenso. El serbio podría caer aún más en el ranking en caso de no defender los 600 puntos obtenidos al llegar a la final en Roma el año pasado.

Djokovic mejoró su marca a 6-0 en duelos con Dolgopolov, quien por su cuenta ha estado lidiando con una persistente lesión de muñeca.

Con la intención de repasar su juego en cancha de arcilla antes de Roland Garros, Kei Nishikori derrotó el lunes 7-6 (5), 6-4 al español Feliciano López en la primera ronda.

Fue el primer triunfo del japonés desde que llegó a la final del Master de Monte Carlo el mes pasado. En sus dos partidos previos, Nishikori abandonó el duelo ante Guillermo García López en Barcelona y cayó frente a Djokovic en Madrid.

Nishikori conectó apenas 18 winners ante los 26 de López pero cometió menos errores no forzados _19 a 31.

López discutió con el juez de silla después de perder un point en una jugada en la que creyó que la pelota había botado un par de veces antes que Nishikori definiera con una media volea.

El japonés, 24ta raqueta del mundo, se medirá en la siguiente fase al tercer preclasificado Grigor Dimitrov.

En otros duelos en las canchas de arcilla roja del Foro Italico, el español Pablo Carreño Busta venció 6-4, 3-6, 6-0 al joven estadounidense Jared Donaldson. David Goffin superó con facilidad 6-1, 6-2 a Leonardo Mayer.

En mujeres, Roberta Vinci, ex subcampeona del Abierto de Estados Unidos, tuvo una emotiva despedido frente a su público tras el último partido de su carrera.

Después de haber anunciado previamente que este sería su último torneo, la italiana de 35 años fue eliminada por la serbia Aleksandra Krunic con un 2-6, 6-0, 6-3.

Naomi Osaka, que en marzo obtuvo en Indian Wells un un título de la WTA por primera vez, dejó fuera a la ex número uno Victoria Azaranka al ganar 6-0, 6-3.

Johanna Konta eliminó a la 17ma preclasificada Magdalena Rybarikova con un 6-4, 6-3 para mejorar a 4-0 la marca en su carrera ante la eslovaca; y la croata Petra Martic derrotó 6-1, 6-2 a Lesia Tsurenko para avanzar a un choque con la campeona defensora Elina Svitolina. Madison Keys ganó a Anastasia Pavlyuchenkova 6-4, 6-1

El Abierto de Francia inicia el 27 de mayo.