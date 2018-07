Nicky Jam listo para cantar en la final de Rusia 2018













Photo: Francisco Seco, AP Image 1 of / 4 Caption Close Image 1 of 4 La cantante kosovar Era Istrefi, de izquierda a derecha, el actor estadounidense Will Smith y el cantante puertorriqueño Nicky Jam, posan poara un retrato tras una conferencia de prensa en la Copa Mundial de Rusia 2018 en el estadio Luzhniki en Moscú, Rusia, el viernes 13 de julio de 2018. (Foto AP/Francisco Seco) less La cantante kosovar Era Istrefi, de izquierda a derecha, el actor estadounidense Will Smith y el cantante puertorriqueño Nicky Jam, posan poara un retrato tras una conferencia de prensa en la Copa Mundial de ... more Photo: Francisco Seco, AP Image 2 of 4 El actor estadounidense Will Smith, izquierda, la cantante kosovar Era Istrefi, centro, y el cantante puertorriqueño Nicky Jam, se toman una selfie con el trofeo de la Copa Mundial de Rusia 2018 en el estadio Luzhniki en Moscú, Rusia, el viernes 13 de julio de 2018. (Foto AP/Francisco Seco) less El actor estadounidense Will Smith, izquierda, la cantante kosovar Era Istrefi, centro, y el cantante puertorriqueño Nicky Jam, se toman una selfie con el trofeo de la Copa Mundial de Rusia 2018 en el estadio ... more Photo: Francisco Seco, AP Image 3 of 4 El cantante puertorriqueño Nicky Jam charla con periodistas durante una conferencia de prensa sobre la Copa Mundial 2018 en el estadio Luzhniki en Moscú, Russia, el viernes 13 de julio de 2018. Jam interpretará la canción oficial del Mundial “Live It Up” el domingo en la ceremonia de clausura. (Foto AP/Francisco Seco) less El cantante puertorriqueño Nicky Jam charla con periodistas durante una conferencia de prensa sobre la Copa Mundial 2018 en el estadio Luzhniki en Moscú, Russia, el viernes 13 de julio de 2018. Jam ... more Photo: Francisco Seco, AP Image 4 of 4 De izquierda a derecha, la cantante kosovar Era Istrefi, el actor estadounidense Will Smith y su compatriota, el reggaetonero Nicky Jam, llegan a una conferencia de prensa el viernes 13 de julio de 2018, en Moscú (AP Foto/Francisco Seco) less De izquierda a derecha, la cantante kosovar Era Istrefi, el actor estadounidense Will Smith y su compatriota, el reggaetonero Nicky Jam, llegan a una conferencia de prensa el viernes 13 de julio de 2018, en ... more Photo: Francisco Seco, AP Nicky Jam listo para cantar en la final de Rusia 2018 1 / 4 Back to Gallery

A un par de días de su presentación en la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018, el astro puertorriqueño de la música urbana Nicky Jam dijo que es un orgullo continuar el legado de artistas como Shakira y Ricky Martin, quienes como él han interpretado la canción oficial del torneo.

En una entrevista con The Associated Press vía correo electrónico desde Rusia, Jam reveló cuál fue el equipo que le hizo sufrir durante el Mundial y cómo fue la experiencia de grabar en Budapest el video de “Live It Up”, la canción producida por DJ Diplo que interpretará con el superastro estadounidense Will Smith y la cantautora kosovar Era Istrefi el domingo durante la final entre Croacia y Francia en el estadio Luzhniki de Moscú.

La tradición de la canción oficial se remonta a la copa de 1966 en Inglaterra, donde la primera mascota oficial tuvo su tema, “World Cup Willie”. Entre los intérpretes de canciones oficiales se destacan Ricky Martin con “La Copa de la Vida” (1998), Shakira con “Waka Waka (This Time for Africa)” (2010), y Jennifer López, Pitbull y Claudia Leitte con “We Are One (Ole Ola)” (2014).

Para Jam, el mensaje de “Live It Up” es que “la vida es una sola y debemos disfrutarla, vivir cada momento”.

A continuación extractos de la entrevista.

AP: ¿Qué sentiste haciendo la canción para el Mundial tomando en cuenta que antes de ti estuvieron Shakira y Ricky Martin?

Jam: Es un orgullo para mí participar en uno de los eventos más importantes del planeta y realizando la canción oficial, sueño con cumplir todas las expectativas y seguir creciendo profesionalmente.

AP: ¿Cómo fue grabar el video con un actor de la talla de Will Smith? ¿Te dio consejos de actuación?

Jam: Fue una excelente experiencia. Siempre intento aprender de todas las personas que conozco y teníamos que aprovecharlo. Will es un maestro en la actuación y hay que aprender muchas cosas de él.

AP: En lo personal, ¿eres un hincha mundialista? ¿Alguna selección por la que sufriste y te emocionaste viendo los partitos?

Jam: Definitivamente Colombia, es mi país adoptivo y le hice mucha fuerza. Los colombianos son mis hermanos y siempre estaré con ellos.

AP: En Puerto Rico el fútbol no es el deporte más popular. ¿Lo jugabas de chico?

Jam: Me inclino más por el basket, me defiendo (risas). Puerto Rico es más de béisbol, ese es el deporte fuerte.

AP: ¿Qué podremos esperar de la presentación del domingo?

Jam: Lo único que puedo adelantar es que es un sueño para mí estar allí. Tenemos preparadas muchas sorpresas y tenemos que estar a la altura de una fiesta tan importante. Vamos a ponerle mucho sabor a esta ceremonia.