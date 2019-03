Natalia Jiménez lanza primer sencillo en casi tres años

En esta foto del 19 de noviembre del 2014, Natalia Jiménez llega a la gala en honor a Joan Manuel Serrat como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación en Las Vegas. Jiménez lanzó el 7 de marzo del 2019 "Nunca es tarde" con Jesús Navarro, su primer sencillo desde que se convirtió en mamá hace más de dos años. (Foto por Chris Pizzello/Invision/AP, Archivo)

MIAMI (AP) — Para la cantante española Natalia Jiménez, no hay como México. Y eso es evidente en los dos discos que sacará este año.

El primer sencillo de su próximo álbum de pop es un dueto con un mexicano; y en menos de un mes grabará un álbum de rancheras con mariachis que incluirá varias colaboraciones con artistas del país centroamericano.

“Para mí México es lo máximo”, expresó Jiménez en una entrevista el miércoles con The Associated Press en Miami, donde reside desde hace casi una década. “Me siento más mexicana que otra cosa”, dijo entre risas, con un acento que entremezcla lo mexicano y lo español.

La exvocalista de La Quinta Estación, que vivió ocho años en México y dice que lo extraña más que a su natal España, acaba de lanzar el sencillo “Nunca es tarde”, un dueto con su amigo Jesús Navarro, principal vocalista de la banda Reik. Es su primera canción desde el nacimiento de su hija Alessandra en octubre de 2016, y la primera de un disco de pop que prevé lanzar en los próximos meses, aunque aún no sabe cuáles serán las otras canciones que incluirá.

Jiménez, que ha grabado duetos con Marc Anthony, Ricky Martin y Daddy Yankee, viajará en abril a la Ciudad de México para grabar, en un concierto privado, un disco de música mexicana que incluirá 16 canciones de artistas como Rocío Dúrcal y Juan Gabriel. Para ese álbum contará con colaboraciones de Lila Downs, Pedro Fernández, Paquita la del Barrio y Alex Fernández, entre otros.

El disco, que será producido por el también mexicano Armando Ávila (quien fue productor de La Quinta Estación), probablemente salga a la venta antes que el de pop.

Jiménez estaba tan deseosa de volver a la música, que decidió sacar de una vez su sencillo y no esperar a tener todos los detalles de su álbum de pop. Por ahora sólo sabe que serán unas 10 canciones que irá sacando paulatinamente este año, y que habrá una colaboración más: con Camila, otra banda mexicana de pop rock.

“Tengo ganas de convertirme en una figura que siento que falta, en la música latina o mexicana”, expresó ataviada en una especie de quimono largo violeta y gris que combinaba con unas largas botas de tela del mismo color sobre sus medias de red negras.

La cantante de éxitos como “Creo en mí”, “El sol no regresa”, “Me muero” y “Por ser tu mujer” explicó que escribió “Nunca es tarde” junto a Claudia Brant y Jayson DeZuzio, pensando en ofrecerle a su público un mensaje positivo.

“La canción habla de que nunca es tarde para arreglarlo”, dijo Jiménez tras señalar que, si bien es un tema de amor, puede ser aplicado a todas las áreas de la vida. “Nunca es tarde para tirar para adelante, para decir no a las cosas”, expresó.

La elección de Navarro para el dueto fue fácil y aunque era la primera vez que trabajaban juntos, se sintieron a gusto cantando y grabando el video. El nombre del cantante fue sugerido por el mánager de Jiménez, Jorge Suárez.

“Hay muy pocas voces que puedan aguantar una canción así en el género pop masculino”, dijo Jiménez, de 37 años. “Eso al final nos lo puso fácil”, señaló al ser consultada por qué eligieron a Navarro.

El video del tema, cuyas imágenes exteriores fueron grabadas en las áridas montañas del Parque Nacional Death Valley en la frontera de los estados de California y Nevada, muestra la historia de supervivencia de una pareja cuya nave espacial aterriza en un planeta desconocido y es atacada por extraterrestres. Después de la incertidumbre de pensar que el otro ha muerto, se reencuentran.

“Quisimos hacer algo diferente”, dijo Jiménez sobre el video de estilo futurista en formato de cine dirigido por el venezolano Nuno Gomes. “Es como una historia de esperanza”.

Dos actores venezolanos, George Akram y Samantha Dagnino, protagonizan la pareja. En las imágenes interiores aparecen Jiménez y Navarro, en los estudios Canyon Stages de Los Angeles.

Para Jiménez, repartir su vida entre el ámbito profesional y el personal no resulta fácil. Y aunque el nacimiento de su pequeña ha representado un cambio radical en su vida, la cantante se siente feliz.

“Siento que me he vuelto más espontánea, más real con la vida”, aseguró Jiménez. “Ya todo me importa un cuerno. Lo único que me importa es mi hija”.