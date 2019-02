Museo lamenta prohibición de Facebook de estatuas desnudas

GINEBRA (AP) — Un museo de arte en Ginebra dice que Facebook le prohibió utilizar imágenes de una estatua de Venus semidesnuda y de un hombre desnudo hincado de rodillas que esperaba publicar en la red social para promover una próxima exhibición.

El Museo de Arte e Historia usó Twitter para decir que quería promocionar la muestra de tres meses y medio "César y el Ródano", que abre el viernes, usando ambas imágenes, pero que Facebook "impidió que lo hiciéramos, debido a la desnudez".

El museo subió las imágenes a Twitter con la palabra “censurado” en francés sobre las partes íntimas de las obras.

"¿No será hora de que esta plataforma cambie su política para museos e instituciones culturales?", agregó.

Facebook no respondió de inmediato un email de The Associated Press en busca de declaraciones.