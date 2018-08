Multan a Kushner Cos. en NY por presentar documentos falsos

El asesor de la Casa Blanca Jared Kushner, izquierda, y el vicepresidente Mike Pence, derecha, escuchan al Representante Comercial de EEUU Robert Lighthizer, centro, mientras habla con el presidente Donald Trump (no está en foto) sobre un "entendimiento" comercial entre Estados Unidos y México, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el lunes 27 de agosto del 2018, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci)

NUEVA YORK (AP) — Reguladores de Nueva York multaron el lunes a la empresa de bienes raíces de la familia Kushner con 210.000 dólares, luego que una investigación de The Associated Press mostró que a menudo presentó documentos falsos al municipio en los que afirmaba que no tenía inquilinos con rentas reguladas en sus edificios cuando, en realidad, tenía cientos.

El departamento municipal de construcciones multó a Kushner Cos. por presentar 42 solicitudes falsas para trabajo de construcción en más de una docena de edificios cuando el ahora asesor presidencial Jared Kushner dirigía el negocio.

Los documentos falsos evitaron que la compañía fuera supervisada de manera más estricta durante los trabajos de construcción, lo que según la organización Housing Rights Initiative (Iniciativa por Derechos de Vivienda) dio pie al acoso de inquilinos con rentas reguladas y de bajo precio con el fin de que se fueran.

Kushner Cos. no contestó de inmediato a un mensaje que se le dejó en busca de comentarios.