Monterrey y América dirimen al campeón mexicano

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un par de semanas después de la fecha original, la postergada lucha por el título del torneo Apertura mexicano comenzará el jueves por la noche cuando Monterrey, bajo la dirección del argentino Antonio Mohamed, reciba a un América que va en pos de su 14to título para consolidar su liderato como el equipo más laureado del fútbol local.

La serie final programada para la segunda semana de diciembre tuvo que ser reprogramada debido a que los Rayados de Mohamed tenían una cita en el Mundial de Clubes, donde terminaron en el tercer puesto para igualar su mejor participación en esa justa, que había sido en 2012.

Monterrey, que dejó buenas sensaciones en Qatar al caer 2-1 ante el Liverpool inglés en la semifinal, deberá sobreponerse al cansancio del viaje y confirmar ese buen momento para tratar de ganar el quinto título de su historia, primero desde el Apertura 2010.

“No estamos desgastados, vamos a llegar bien, tranquilos; será una oportunidad única para nosotros”, dijo Mohamed. “Queremos ganar en casa, llegar con ventaja a la vuelta en el Azteca, si no será difícil”.

Mohamed asumió el mando a medio torneo en relevo por el uruguayo Diego Alonso y cerró la campaña regular sin derrotas para clasificarse a la liguilla como último puesto y de última hora. En los cuartos de final, Monterrey dejó fuera a Santos y en semifinales acabó con Necaxa.

El argentino está en su tercera final con Rayados con quienes perdió en el Clausura 2016 y Apertura 2017 ante Pachuca y Tigres, respectivamente.

“Va a ser muy lindo tener una nueva posibilidad, personalmente es mi tercera final con Monterrey y espero que sea la vencida”, señaló Mohamed, quien se coronó en México por última vez en el Apertura 2014, al frente de las Águilas, que días después de la conquista lo dejaron libre para contratar a otro entrenador.

Ese título fue el 12do en la historia del América, que en diciembre del año pasado derrotó a Cruz Azul en la final del Apertura para agregar un cetro más de liga y ahora busca otro para sumar su quinto título de la década.

Las Águilas tratan de redondear un año 2019 en el que también fueron campeones de la Copa MX y del Campeón de Campeones.

América, que avanzó como sexto puesto a la liguilla, dejó fuera al campeón Tigres y después acabó con Morelia en dos series en las que se vio obligado a remontar en los partidos de vuelta para seguir adelante.

“Siempre arrancamos todos los torneos con esa ilusión de ser campeones y hoy la puedes aterrizar, estás a dos partidos de conseguirlo”, dijo el técnico Miguel Herrera. “El equipo se va a matar, no encontramos otra determinación, ese sello característico que le pongo a mis equipos lo tiene este América que está en la final y que puede conseguir otro título; de matarse en la cancha, de no bajar los brazos. Lo demostramos ya en dos ocasiones y este equipo no va a bajar los brazos hasta conseguir el objetivo que se ha trazado”.

Mientras Monterrey estaba en alta competencia, América les dio descanso a sus jugadores y disputó sólo un partido de preparación para tratar de mantener el ritmo.

De acuerdo con Herrera, la espera de dos semanas afecta a ambos equipos.

“Nos afecta a los dos esta situación, porque ellos regresaron de un viaje largo, con una derrota a cuestas, que fue bien planteada y jugada, pero a fin de cuentas derrota y no consigues tu objetivo”, afirmó Herrera. “Y nosotros parados, esperando y trabajando, tuvimos un partido amistoso y ya estamos listos para armar el primer partido de la final".

El encuentro de ida será en el estadio BBVA de Monterrey, al norte del país a las 20:36 horas (01:36 GMT).