Miembro argentino de TAS: Messi debería disculparse

Foto tomada el 6 de julio del 2019 de Lionel Messi de Argentina (centro izquierda) y Gary Medel de Chile (centro derecha) con el réferi Mario Diaz de Paraguay en el partido de la Copa América en Arena Corinthians en Sao Paulo, Brasil. (AP Foto/Víctor R. Caivano)

BUENOS AIRES (AP) — Lionel Messi debería disculparse por los comentarios que emitió al concluir su participación en la Copa América, a fin de evitar una sanción, recomendó el lunes un miembro argentino del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Tras las derrotas sufridas por Argentina en las dos finales anteriores de la Copa América, Messi vivió otro final amargo en el certamen. Fue expulsado en el encuentro por el tercer puesto, ante Chile.

Y tras ese partido, consideró que la albiceleste había sido víctima de arbitrajes injustos.

Aunque la Conmebol no ha tomado una decisión, no se descarta que pueda sancionar al futbolista.

“Messi, lo que debería hacer es pedir disculpas, decir que cuando habló de corrupción, no habló de corrupción de la Conmebol, sino que era en todo caso la del árbitro, pero no de la Conmebol, porque la Conmebol se puede sentir agraviada”, advirtió Gustavo Abreu, integrante argentino del TAS, durante una entrevista con la emisora local Club Octubre. “Yo pediría disculpas. Yo le sugeriría a Messi, si fuera amigo de él: ‘ché, ¿por qué no pedís disculpas?, arrepentite porque te pueden sacudir con una suspensión bastante pesada’. Lo puede hacer la Conmebol si quiere”.

Abreu sugirió que la propia Asociación del Fútbol Argentino (AFA) debería conminar a Messi para que ofrezca una disculpa y aclare que sus declaraciones se derivaron de un momento de frustración.

“Yo por ahí, si fuera la AFA, le sugeriría a Messi: ‘mirá ché, pedí disculpas. Decí que te arrepentís, que fue un momento de calentura, que no lo pensaste’... Si él dice corrupción generalizada, le pega a la Conmebol”, explicó.

Messi recibió la tarjeta roja en el primer tiempo, tras intercambiar empujones con Gary Medel, volante chileno, quien fue expulsado también.

Argentina se impuso por 2-1, pero Messi no se presentó en la ceremonia de premiación, en señal de protesta contra el arbitraje. Y luego, emitió sus declaraciones polémicas.

“Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción y de la falta de respeto que se nos hizo durante toda esta Copa”, sentenció el astro del Barcelona.

Messi sugirió que los organizadores del torneo en Brasil no deseaban que Argentina llegara a la final.

“La corrupción, los árbitros y todo eso no permite que la gente disfrute del fútbol, del show y lo arruina un poco”, añadió.

Las primeras críticas controversiales por parte de Messi hacia el arbitraje en la Copa América llegaron después de que Brasil eliminó a Argentina en las semifinales. Deslizó entonces que el resultado era esperado porque los locales estaban supuestamente a cargo del fútbol sudamericano.

Añadió que se esperaba que Brasil le ganara la final a Perú, pues todo estaba preparado para que el anfitrión se coronara.

Cuando se le preguntó si temía una suspensión por sus declaraciones, “Leo” respondió: “Que hagan lo que quieran, la verdad hay que decirla”.

Más tarde, la Conmebol emitió un comunicado en el que tachó las acusaciones de “inaceptables” e “infundadas”, además de señalar que éstas buscaban poner “en tela de juicio la integridad de la Copa América”.

“En el fútbol, a veces se gana y a veces se pierde, y pilar fundamental del ‘fair play’ es aceptar los resultados con lealtad y respeto”, recalcó el organismo rector del fútbol en Sudamérica. “Lo mismo va para las decisiones arbitrales, que son humanas y siempre serán perfectibles”.