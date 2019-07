México comienza los Panamericanos con 5 oros

LIMA (AP) — Puede ser que haya falta de recursos. Pero en la primera jornada con repartición de preseas durante los Juegos Panamericanos, el oro no escaseó para la delegación mexicana.

México conquistó cinco medallas doradas el sábado, un día después de la ceremonia inaugural de Lima 2019.

A primera hora, Paula Fregoso se impuso en el taekwondo, dentro de la modalidad de poomsae. Y en el cierre de la jornada en ese deporte, Daniela Souza se apoderó de otro oro, pero en combate y en el límite de los 49 kilogramos.

Crisanto Grajales llegó primero en el triatlón, en tanto que Mariana Arceo se quedó con el primer puesto en el pentatlón moderno.

Además, en una jornada en que debió retirarse de su competición en pesas el colombiano Óscar Figueroa, el mexicano Jonathan Muñoz sorprendió con el título hemisférico.

Nada mal para una delegación que llegó a la capital peruana rodeada de polémicas por el manejo de los recursos, la falta de presupuesto y hasta la selección de los integrantes del equipo de clavados. Desde luego, es apenas la primera jornada, pero ésta pintó bien para los deportistas mexicanos.

“Yo me siento muy feliz de representar a mi país y de conseguir el objetivo por el que venía. Nosotros estuvimos trabajando meses, para que se eligiera a los mejores como parte del equipo. Yo venía por la medalla de oro y me había preparado para lograrla”, comentó Fregoso, quien llegó a la cita continental tras obtener el oro individual y la plata por equipos en Taiwán, durante el campeonato de poomsae, una modalidad del taekwondo que no involucra combate, sino movimientos cuya precisión es evaluada por los jueces.

Fregoso se impuso con 7,660 puntos, por encima de la peruana Marcela Castillo, quien obtuvo la plata, y la estadunidense Karyn Real, quien subió al tercer peldaño del podio.

Nacida en el estado occidental de Jalisco hace 19 años, Fregoso expresó su esperanza de que el poomsae, que debuta en el programa de los Juegos Panamericanos apenas este año, otorgue algún día medallas olímpicas. Ello no ocurrirá en Tokio 2020, donde está definido ya el programa.

“Ojalá que en París 2024 se incluya. Me encantaría representar algún día a mi país en los Juegos Olímpicos”, añadió Fregoso, quien el domingo buscará también el oro en la prueba por equipos.

Souza aplastó en la final a la brasileña Talisca Jezierski, quien se quedó con la plata.

“Un gran orgullo... han sido muchos entrenamientos, mucho sufrimiento, muchos sacrificios, y hoy fue un buen día, comentó Souza, de 20 años y originaria del estado noroccidental de Baja California.

Grajales refrendó el título conseguido en Toronto 2015. El triatleta del estado oriental de Veracruz, logró un tiempo de 1 hora, 50 minutos y 39 segundos. El brasileño Manoel Messias fue segundo y el argentino Luciano Taccone se ubicó tercero.

Con su triunfo en el pentatlón moderno, Arceo aseguró su boleto para Tokio 2020.

“He trabajado mucho, y creo que hoy se reflejó todo. Estoy contenta por tener el pase para los Juegos Olímpicos, pero no me conformo, quiero una medalla olímpica”, comentó la deportista de 25 años y nacida en la ciudad de Guadalajara.

Originario del estado central de Aguascalientes, Muñoz aprovechó que el colombiano Figueroa no pudo realizar un solo intento en el envión, por una dolencia en una pierna.

Muñoz le dedicó su triunfo a su padre y entrenador David, quien no pudo viajar con él y se quedó en México a ver la competencia.

David Muñoz compitió por México en los Juegos Panamericanos de San Juan 1979 y Caracas 83, conquistando bronces en ambas competiciones.

“Mi papá es mi entrenador y a él le debo gran parte de mi éxito porque es él quien me manda mis rutinas y yo he podido seguir sus pasos”, dijo el atleta mexicano. “Infelizmente no pudo estar hoy conmigo porque sólo se podía traer dos entrenadores nacionales, pero seguro que me vio y debe estar feliz”.

Varios mexicanos más estarán también contentos _y sorprendidos_ tras esta primera jornada.