México, 2 oros en 2 días, en clavados de Panamericanos

Los mexicanos Kevin Berlin e Ivan García realizan un clavado sincronizado desde la plataforma de 10 metros, el viernes 2 de agosto de 2019, fecha en que ganaron el oro en los Juegos Panamericanos de Lima (AP Foto/Fernando Llano) less Los mexicanos Kevin Berlin e Ivan García realizan un clavado sincronizado desde la plataforma de 10 metros, el viernes 2 de agosto de 2019, fecha en que ganaron el oro en los Juegos Panamericanos de Lima (AP ... more Photo: Fernando Llano, AP Photo: Fernando Llano, AP Image 1 of / 2 Caption Close México, 2 oros en 2 días, en clavados de Panamericanos 1 / 2 Back to Gallery

LIMA (AP) — Iván García y Paola Espinosa difícilmente olvidarán esta velada en Lima. Ivana la recordaría también, si tuviera edad suficiente.

El viernes, un par de horas después de que Espinosa ganó su 15ta medalla en justas continentales, García y Kevin Berlín le dieron a México su segunda medalla de oro en la fosa de clavados de Lima al imponerse en la prueba de sincronizados en plataforma de 10 metros.

García y Berlín totalizaron 431,10 puntos y superaron a los canadienses Nathan Zsombor-Muray y Vicent Riendeau, quienes se embolsaron la plata con sus 396,12 unidades, mientras que los brasileños Isaac De Souza y Kawan Figueredo lograron el bronce al acumular 375,81 unidades

En la jornada previa, el debutante Juan Celaya ganó oro en el trampolín de un metro.

“La medalla de oro vuelve para México pero no es casualidad, fue producto de mucho trabajo”, dijo García, quien hace cuatro años en Toronto quedó cuarto al lado de Jonathan Ruvalcaba. “Para mí son unos juegos muy diferentes a los pasados porque tengo a mi familia y a mi hija, fue maravilloso verla en las gradas”.

Hace poco más de dos años, García y Espinosa procrearon a su primogénita Ivana, quien estuvo en la tribuna del Centro Acuático para ver a sus padres mientras se lanzaban al agua.

Cuando Espinosa terminó su prueba se unió a su hija. Ambas festejaron como dos espectadoras mexicanas más.

“Siempre lo he dicho, a mí me ponen la medalla pero hay personas que se la merecen más, como es mi familia porque ellas dos siempre están conmigo desde que inicia mi día hasta que termina y cuando tengo un día malo me aguantan”, dijo García.

La presea dorada es la 17ma de la delegación mexicana en Lima, con lo que alcanzó ya el mínimo pronosticado por Ana Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (CONADE).

Y México mantiene vigente el anhelo de conseguir la mejor actuación en una justa continental disputada fuera de casa. Aquel logro llegó en Mar de la Plata 1995, donde obtuvo 23 oros.

Los deportistas mexicanos mostraron el mejor desempeño de su historia cuando fueron anfitriones en Guadalajara 2011 al recolectar 42 preseas doradas.

El oro de García y Berlín es el segundo de los seis que los mexicanos pretenden llevarse del Centro Acuático de Lima para superar lo hecho en Toronto 2015, donde ganaron cinco preseas de primer puesto.

“Hay que disfrutar hoy y ya mañana a pensar en lo individual, aquí lo que importa es que México haga buen papel y las medallas sean para el país, a mí me quedan dos o tres días antes de mi competencia y voy con ese sueño de ganar mi tercera medalla de oro en Panamericanos para seguir haciendo historia para México” dijo García, quien es el favorito para llevarse otro en plataforma individual, donde defiende los títulos logrados en Guadalajara 2011 y Toronto 2015.

Para el “Pollo” García la medalla del viernes es su segunda de oro en plataforma sincronizada. Triunfó también en Guadalajara 2011 al lado de Germán Sánchez, con quien logró una plata en la misma prueba en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

De lograrlo, García llegaría a cinco preseas de oro en Juegos Panamericanos por ocho que posee Espinosa.

“Seguimos haciendo historia, por ahí leí que la de hoy fue la medalla 15 de Paola, hace un rato le dije que me regale unas poquitas”, dijo entre risas el clavadista originario de Guadalajara, en el occidente mexicano. “Alcanzar a Paola en todo lo que ha ganado será casi imposible, por ahora sólo pienso en seguir ganando y disfrutar cada momento”.

En familia, con Ivana y las nuevas medallas.